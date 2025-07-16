В НАТО заявили о неспособности Евросоюза производить оружие для Украины
Европейский союз (ЕС) сейчас не в состоянии производить необходимое Украине оружие. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News.
Именно поэтому, по его словам, США являются ведущим производителем таких систем вооружения и будут поставлять их в ЕС. Уитакер назвал такое решение разумным подходом. При этом он отметил, что президент США Дональд Трамп не требовал европейских союзников брать на себя расходы на военную помощь Украине.
14 июля Трамп объявил о планах по отправке Украине американского вооружения, за которое заплатят европейские страны. По его словам, речь об «очень крупном» соглашении. Сначала боеприпасы и комплексы противовоздушной обороны будут переданы в Германию, откуда их доставят на Украину. Ближайшие поставки включат в себя 17 систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) Patriot. Часть из них могут прибыть уже в скором времени.
The New York Times писала, что новая партия оружия США уже готова к отправке на Украину. Источники газеты сообщают, что почти все вооружение уже находится на американских складах или только что произведено, что позволит ускорить поставки. Собеседники NYT уточняют, что обсуждается также передача Украине тактических ракет класса «земля – земля» ATACMS и авиационных крылатых JASSM, способных наносить удары на значительной дальности.