США и ЕС пригрозили Ирану санкциями, если не будет достигнута ядерная сделка

Советник верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти 14 июля сообщил, что Тегеран не согласится на переговоры с США, если Вашингтон сохранит условие об отказе от обогащения урана на территории исламской республики. «Они говорят, что Иран должен прекратить обогащение, в то время как это – одна из наших красных линий, и если переговоры будут обусловлены прекращением обогащения, такие переговоры определнно не состоятся», – сказал он.