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США и ЕС пригрозили Ирану санкциями, если не будет достигнута ядерная сделка

Ведомости

США и Европейский союз (ЕС) установили конец августа крайним сроком для восстановления санкций против Ирана, если не будет достигнута новая ядерная сделка. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Собеседники портала уточнили, что такое решения приняли генсек США Марко Рубио и главы МИД Франции Жан-Ноэль Барро, Британии Дэвид Лэмми и Германии Йоханн Вадефуль в ходе телефонного разговора. 

Если соглашение не будет достигнуто к этому сроку, страны планируют запустить механизм «возврата», который автоматически восстановит все санкции Совета Безопасности ООН, снятые в соответствии с соглашением с Ираном 2015 г.

По данным источников Axios, страны ЕС планируют дать понять Ирану, что Тегеран может избежать ответных санкций, если предпримет определенные шаги. В частности, возобновление мониторинга со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и вывоз из Ирана примерно 400 кг урана, обогащенного до 60% чистоты.

Советник верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти 14 июля сообщил, что Тегеран не согласится на переговоры с США, если Вашингтон сохранит условие об отказе от обогащения урана на территории исламской республики. «Они говорят, что Иран должен прекратить обогащение, в то время как это – одна из наших красных линий, и если переговоры будут обусловлены прекращением обогащения, такие переговоры определнно не состоятся», – сказал он.

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