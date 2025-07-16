Песков: разговор Путина и Трампа может быть быстро организован

3 июля состоялся почти часовой телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Это был шестой их разговор в этом году. Путин поздравил американского коллегу с наступающим Днем независимости США. Российский президент напомнил о союзничестве стран в обеих мировых войнах.