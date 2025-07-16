Песков: разговор Путина и Трампа может быть быстро организован
В ближайшее время телефонный разговор лидеров России и США не запланирован, но он может быть быстро организован. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
3 июля состоялся почти часовой телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Это был шестой их разговор в этом году. Путин поздравил американского коллегу с наступающим Днем независимости США. Российский президент напомнил о союзничестве стран в обеих мировых войнах.
Предыдущий телефонный контакт между лидерами состоялся 14 июня по инициативе Москвы. Тогда стороны обсудили обострение ситуации между Израилем и Ираном. Путин предлагал свою посредническую роль для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.