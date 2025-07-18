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ЕС отменил исключения на импорт нефти из России для Чехии

Ведомости

Евросоюз (ЕС) решил прекратить действие разрешения для Чехии на импорт российской нефти, говорится в заявлении совета ЕС о принятии 18-го пакета санкций против РФ. Нефть поступала Праге по трубопроводу «Дружба».

«Совет принял решение отменить разрешение на импорт нефти Чехией из России», – указано в документе.

15 января премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял о готовности полностью отказаться от российской нефти. Изначально республика добилась исключения из санкций Евросоюза, касающихся поставок этого ресурса, до 2024 г. Замдиректора государственной трубопроводной компании Чехии Зденек Дундр подчеркивал, что «исключение будет действовать, пока не будут увеличены мощности нефтепровода TAL». В 2024 г. доля закупленной Чехией нефти по трубопроводу «Дружба» у России составила 42%.

Нефтепровод «Дружба» начал свою работу более 60 лет назад – в октябре 1964 г. Решение о его строительстве было принято в декабре 1958 г. в Праге на сессии стран, входивших в Совет экономической взаимопомощи.

18 июля совет ЕС одобрил 18-й пакет антироссийских санкций. Они запрещают все операции с 22 российскими банками, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними компаниями. Кроме того, они также ограничивают прямое и косвенное использование подводных трубопроводов Nord Stream и др.

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