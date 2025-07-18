ЕС отменил исключения на импорт нефти из России для Чехии

15 января премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял о готовности полностью отказаться от российской нефти. Изначально республика добилась исключения из санкций Евросоюза, касающихся поставок этого ресурса, до 2024 г. Замдиректора государственной трубопроводной компании Чехии Зденек Дундр подчеркивал, что «исключение будет действовать, пока не будут увеличены мощности нефтепровода TAL». В 2024 г. доля закупленной Чехией нефти по трубопроводу «Дружба» у России составила 42%.