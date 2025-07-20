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Пашинян призвал готовиться к изгнанию главы ААЦ Гарегина II

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал готовиться к изгнанию главы Армянской апостольской церкви (ААЦ) католикоса всех армян Гарегина II из его резиденции в Эчмиадзине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы сделаем это вместе. Будьте готовы», – написал Пашинян.

Премьер-министр Армении обвиняет Гарегина II в нарушении обета безбрачия. «Ктридж Нерсисян, нарушивший обет брака с церковью, до сих пор не покинул Вехаран, тем самым оскверняя нашу святыню святынь», – заявил Пашинян.

Конфликт между Пашиняном и армянской церковью обострился после того, как премьер на заседании правительства 29 мая заявил, что в Армении все церкви превратились в «чуланы», поскольку граждане, если имеют ненужные вещи, несут их в храмы. Армянская церковь раскритиковала премьера за эти слова. В ответ с 30 мая Пашинян на своих страницах в соцсетях стал публиковать серию оскорбительных постов в адрес служителей церкви.

В июне высший духовный совет ААЦ на своем заседании сообщил об угрозе «раскола армянского общества» и «подрыва духовного единства нации», вызванной антицерковной кампанией Пашиняна

Отношения властей с ААЦ серьезно ухудшились после окончания второй карабахской войны в ноябре 2020 г., после которой Гарегин II обвинил Пашиняна в поражении армянской армии и призвал к его отставке. Новый виток наступил в мае 2024 г., когда архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстанян выступил против демаркации армяно-азербайджанской границы на северо-востоке страны, а затем возглавил протест с целью отставки Пашиняна.

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