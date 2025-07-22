Министр иностранных дел Израиля прибыл в Киев с официальным визитом
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибыл в Киев с дипломатическим визитом, сообщает The Times of Israel.
Сообщается, что Саар прибыл на Украину на сутки. Ожидается его встреча с президентом страны Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой, заместителем главы парламента Украины и представителями местной еврейской общины. Он также посетит мемориал «Бабий Яр», посвященный жертвам Холокоста.
The Times of Israel сообщает, что эта поездка Саара стала первым его зарубежным визитом высокого уровня с февраля 2023 г.
9 июня Израиль передал Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые США в прошлом передали еврейскому государству. Эти системы были на вооружении Израиля в начале 1990-х гг.