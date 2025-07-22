Министр иностранных дел Израиля прибыл в Киев с официальным визитом

Сообщается, что Саар прибыл на Украину на сутки. Ожидается его встреча с президентом страны Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой, заместителем главы парламента Украины и представителями местной еврейской общины. Он также посетит мемориал «Бабий Яр», посвященный жертвам Холокоста.