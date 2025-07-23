Силы ПВО сбили 51 украинский беспилотник за 2,5 часа
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над семью регионами России. Атаки были отражены с 21:00 мск до 23:40 мск 22 июля, сообщает Минобороны.
Наибольшее число БПЛА – 28 единиц – были уничтожены в небе над Брянской областью. В Курской области российские военные нейтрализовали 10 беспилотников, в Ростовской – шесть. Четыре воздушных цели были поражены над Орловской областью. По одному БПЛА силы ПВО перехватили в Калужской, Тульской и Липецкой областях.
Поздним вечером 22 июля Росавиация временно ограничила работу аэропорта в Калуге («Грабцево»). В 01:29 мск 23 июля пресс-секретарь агентства Артем Кореняко сообщил о введении ограничений в аэропорту Нижнего Новгорода («Стригино»).