Силы ПВО сбили 51 украинский беспилотник за 2,5 часа

Наибольшее число БПЛА – 28 единиц – были уничтожены в небе над Брянской областью. В Курской области российские военные нейтрализовали 10 беспилотников, в Ростовской – шесть. Четыре воздушных цели были поражены над Орловской областью. По одному БПЛА силы ПВО перехватили в Калужской, Тульской и Липецкой областях.