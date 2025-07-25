Власти Украины готовят уголовное дело против мэра Киева Кличко
Власти Украины готовят уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинскому политологу Руслану Бизяеву.
По ее словам, уголовное дело готовится и в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко.
«Против Порошенко готовят обвинения, я думаю, что [генеральный прокурор] Руслан Кравченко их подпишет. Против Кличко готовят обвинения, думаю, что Руслан Кравченко их подпишет», – сказала Скороход.
19 июля Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не общается с местными властями.
Кличко регулярно публично критикует президента Украины. В конце мая мэр Киева в интервью The Times говорил, что на Украине уже «смердит» авторитаризмом под властью Зеленского. До этого Кличко также отмечал, что по решению суда с должностей снимают мэров крупных городов, поскольку в офисе президента Украины видят в них преграду к централизации власти.
В феврале Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против Порошенко. На это он ответил в своем Telegram-канале, что СНБО принял «антиконституционное, политически мотивированное решение».