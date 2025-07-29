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Депутат ГД Бутина заочно получила 15 лет лишения свободы на Украине

Ведомости

Хмельницкий городской районный суд Украины заочно вынес приговор депутату Госдумы, члену комитета ГД по международным делам Марии Бутиной. На территории страны ей грозит 15 лет лишения свободы, передает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

«Суд постановил <...> признать виновной в предъявленном обвинении по ч. 3 ст. 110 УК Украины и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет», – говорится в тексте приговора. Статья касается посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Кроме того, суд принял решение о конфискации всего имущества Бутиной в пользу государства.

В марте 2023 г. парламентарий была включена в список украинского экстремистского сайта «Миротворец». Причина появления в базе в ее карточке не уточнена, однако там отмечается, что Бутина с мая 2022 г. разыскивается на территории Украины. Агентство также напомнило, что помимо нее украинские суды уже заочно приговорили к 15 годам лишения свободы депутатов Владислава Третьяка, Николая Валуева, Андрея Картаполова, Владислава Резника, Руслана Гаджиева и других, а также экс-депутата Александра Прокопьева, который сейчас занимает пост председателя правительства Республики Алтай.

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