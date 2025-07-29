Депутат ГД Бутина заочно получила 15 лет лишения свободы на Украине

В марте 2023 г. парламентарий была включена в список украинского экстремистского сайта «Миротворец». Причина появления в базе в ее карточке не уточнена, однако там отмечается, что Бутина с мая 2022 г. разыскивается на территории Украины. Агентство также напомнило, что помимо нее украинские суды уже заочно приговорили к 15 годам лишения свободы депутатов Владислава Третьяка, Николая Валуева, Андрея Картаполова, Владислава Резника, Руслана Гаджиева и других, а также экс-депутата Александра Прокопьева, который сейчас занимает пост председателя правительства Республики Алтай.