Трамп недоволен позицией лидеров Европы и Канады по вопросу признания Палестины

Президент США Дональд Трамп недоволен лидерами Франции, Великобритании и Канады из-за позиции по признанию Палестины, заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.



«Президент выразил свое недовольство лидерами Франции, Великобритании и Канады. Он считает, что это поощряет [палестинскую группировку] "Хамас", в то время, когда "Хамас" является настоящим препятствием для прекращения огня и освобождения всех заложников», – сказала Левитт. Она отметила, что «Хамас» использует заложников «как обменную монету».