Трамп недоволен позицией лидеров Европы и Канады по вопросу признания Палестины
Президент США Дональд Трамп недоволен лидерами Франции, Великобритании и Канады из-за позиции по признанию Палестины, заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.
«Президент выразил свое недовольство лидерами Франции, Великобритании и Канады. Он считает, что это поощряет [палестинскую группировку] "Хамас", в то время, когда "Хамас" является настоящим препятствием для прекращения огня и освобождения всех заложников», – сказала Левитт. Она отметила, что «Хамас» использует заложников «как обменную монету».
29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщала, что Лондон признает Палестину в случае продолжения израильской операции в секторе Газа. 24 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении признать Палестину на Генассамблее ООН в сентябре. Канада планирует признать Палестинское государство в тот же день, заявлял премьер-министр Марк Карни.
31 июля США ввели визовые санкции против Организации освобождения Палестины (ООП) и Палестинской администрации (ПА) за нарушение международных обязательств, поддержку терроризма и подрыв мирного процесса.