Проживающие в Армении россияне смогут оформить электронную подпись в республике
Граждане России, проживающие за рубежом, теперь могут оформить квалифицированную электронную подпись (КЭП) в Армении. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства РФ в республике.
Пункт оформления открыт в Ереване на улице Аргишти. Для записи на прием нужно оставить заявку на сайте удостоверяющего центра «Основание».
В диппредставительстве напомнили, что подпись позволяет взаимодействовать с коммерческими и государственными организациями в России дистанционно. В частности, подписывать документы, открывать счета в российских банках, оформлять сделки с недвижимостью, участвовать в торгах и др. Кроме того, с КЭП удобно пользоваться «Госуслугами».
16 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о заинтересованности России в углублении сотрудничества с Арменией «по всем векторам», невзирая на ее возможный выход из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он отметил, что страны объединяют тесные двусторонние отношения, которые Москва будет «дальше развивать». Представитель Кремля добавил, что Россия продолжит диалог с Арменией в многосторонних и двусторонних форматах независимо от политических решений руководства республики.