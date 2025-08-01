Проживающие в Армении россияне смогут оформить электронную подпись в республике

16 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о заинтересованности России в углублении сотрудничества с Арменией «по всем векторам», невзирая на ее возможный выход из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он отметил, что страны объединяют тесные двусторонние отношения, которые Москва будет «дальше развивать». Представитель Кремля добавил, что Россия продолжит диалог с Арменией в многосторонних и двусторонних форматах независимо от политических решений руководства республики.