Байден: США ждут «темные дни» под руководством Трампа
Бывший президент США Джо Байден предупредил, что страну ждут «темные дни» под руководством действующего американского главы Дональда Трампа. Об этом он заявил в ходе ежегодного гала-концерта Национальной ассоциации юристов в Чикаго, передает CNN.
Байден заметил, что исполнительная власть, похоже, делает все возможное для отмены Конституции.
С 1 августа вступает в силу указ Трампа, предусматривающий введение торговых пошлин на импорт из 69 стран и территорий. Базовая ставка составляет 10%, максимальная – 41%.
Исключением стали Китай, Мексика и Канада. Вашингтон и Пекин ведут переговоры по торговому соглашению, поэтому США продлили отсрочку пошлин на 90 дней. Такое же решение принято в отношении Мексики. Для Канады США повысили тарифы с 25% до 35%.
Россия и Украина в список не вошли. В июле Трамп установил сначала 50-дневный дедлайн для урегулирования конфликта стран, а потом сократил его до 10-12 дней. Он объяснил такое решение тем, что не увидел прогресса в урегулировании кризиса. Американский президент предупредил, что если за это время ситуация не изменится, Вашингтон введет против Москвы пошлины, санкции или другие меры.