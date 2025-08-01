Байден: США ждут «темные дни» под руководством Трампа

Россия и Украина в список не вошли. В июле Трамп установил сначала 50-дневный дедлайн для урегулирования конфликта стран, а потом сократил его до 10-12 дней. Он объяснил такое решение тем, что не увидел прогресса в урегулировании кризиса. Американский президент предупредил, что если за это время ситуация не изменится, Вашингтон введет против Москвы пошлины, санкции или другие меры.