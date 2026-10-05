Рубио не исключил приостановку работы посольства США в Киеве
США могут изменить статус американского посольства в Киеве на фоне российских предупреждений об опасности для иностранных дипломатов. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
По его словам, Вашингтон оценивает, насколько безопасно сотрудникам дипмиссии оставаться в украинской столице. Рубио отметил, что Россия на протяжении нескольких месяцев предупреждает иностранных дипломатов о необходимости покинуть Киев.
«Не думаю, что для кого-то удивительно, что Киев подвергается ударам. Думаю, [все] это хорошо понимают», – заявил Рубио (цитата по ТАСС).
Он добавил, что американские власти ежедневно оценивают безопасность всех дипломатических миссий США. Если возникает угроза, требующая изменения статуса дипмиссии, Вашингтон принимает соответствующее решение. При этом Рубио подчеркнул, что в отношении посольства США в Киеве такого решения пока не принималось.
4 октября Минобороны России пообещало усилить удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины. Ведомство отметило, что услышало слова президента Украины Владимира Зеленского об ответных ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам. Минобороны напомнило, что Россия наносит массированные удары по Украине именно в ответ на действия киевского режима.
3 октября МИД России предостерег иностранных граждан, включая дипломатов, от пребывания на Украине и поездок в страну. В ведомстве заявили, что российские военные продолжат наносить удары по объектам военного назначения.