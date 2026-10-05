Рубио не исключил приостановку работы посольства США в Киеве

4 октября Минобороны России пообещало усилить удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины. Ведомство отметило, что услышало слова президента Украины Владимира Зеленского об ответных ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам. Минобороны напомнило, что Россия наносит массированные удары по Украине именно в ответ на действия киевского режима.