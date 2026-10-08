Сестра Ким Чен Ына ответила на предложение Сеула поставить гуманитарную помощь
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон ответила на предложение Южной Кореи поставить гуманитарную помощь. Она назвала инициативу политической провокацией и вмешательством в суверенитет страны, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Власти Южной Кореи сообщили, что еще в мае направили в комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР запрос на исключение из санкционного режима для поставок медицинского оборудования и получили одобрение. Ким Ё Чжон заявила, что формулировки Сеула о нехватке лекарств и ухудшении ситуации в сфере здравоохранения в КНДР являются «оскорблением» страны.
«Это оскорбление нашего государства, замаскированная политическая провокация и серьезное посягательство на суверенитет, нарушающее законы нашей страны», – сказала она.
Ким Ё Чжон утверждает, что инициатива Южной Кореи носит политический характер. Она подчеркнула, что Пхеньян не намерен возобновлять взаимодействие с Сеулом.
2 октября Ким Ё Чжон заявила, что КНДР не намерена допускать контактов и взаимодействия с Республикой Кореей. Она заявила, что укрепление границы между КНДР и РК направлено на ее полное закрытие. По словам Ким Ё Чжон, Пхеньян намерен исключить необходимость контактов с Южной Кореей.
23 сентября Bloomberg писал, что президент Республики Кореи Ли Чжэ Мен и лидер США Дональд Трамп договорились о тесном сотрудничестве для возобновления диалога с КНДР. Трамп и Ли встретились в Нью-Йорке вечером 22 сентября. По словам советника по нацбезопасности Южной Кореи Ви Сон Лака, лидеры заявили, что будут добиваться переговоров с Пхеньяном ради устойчивого мира на Корейском полуострове.