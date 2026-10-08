Сестра Ким Чен Ына ответила на предложение Сеула поставить гуманитарную помощь

23 сентября Bloomberg писал, что президент Республики Кореи Ли Чжэ Мен и лидер США Дональд Трамп договорились о тесном сотрудничестве для возобновления диалога с КНДР. Трамп и Ли встретились в Нью-Йорке вечером 22 сентября. По словам советника по нацбезопасности Южной Кореи Ви Сон Лака, лидеры заявили, что будут добиваться переговоров с Пхеньяном ради устойчивого мира на Корейском полуострове.