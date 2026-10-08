Мозамбик принял предложение России о помощи в борьбе с терроризмом

«Ведомости» писали в апреле, что группировка JNIM (запрещена в России) в Мали продолжает нападения на правительственные войска и крупные города. Тогда, в частности, был убит министр обороны страны генерал Садио Камара. 30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва будет продолжать бороться с экстремизмом и другими подобными явлениями в Мали, оказывая поддержку действующей власти государства.