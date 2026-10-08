Мозамбик принял предложение России о помощи в борьбе с терроризмом
Мозамбик готов принять помощь России в борьбе с терроризмом. Об этом заявил посол республики в РФ Жозе Матеуш Муария Катупха в беседе с ТАСС по итогам IX Международного форума «Северный Кавказ: пространство диалога, традиций и развития».
По его словам, Мозамбик сталкивается с террористической угрозой и получает поддержку от международных партнеров. Дипломат отметил, что во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Мозамбик в июле российская сторона сообщила о готовности оказать помощь в борьбе с терроризмом.
Катупха также подчеркнул, что власти республики приветствуют готовность России оказать поддержку.
О готовности российской стороны помочь в ликвидации террористической угрозы в Мозамбике Лавров заявил 9 июля. «Россия готова поддерживать обращение наших мозамбикских друзей относительно той поддержки, которую мы можем оказать в ликвидации террористической угрозы, сохраняющейся на севере страны», – говорил он.
«Ведомости» писали в апреле, что группировка JNIM (запрещена в России) в Мали продолжает нападения на правительственные войска и крупные города. Тогда, в частности, был убит министр обороны страны генерал Садио Камара. 30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва будет продолжать бороться с экстремизмом и другими подобными явлениями в Мали, оказывая поддержку действующей власти государства.