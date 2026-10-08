CENTCOM: США помогли перевезти через Ормуз более 1,25 млрд баррелей нефти
Американские военные за последние месяцы оказали содействие в перевозке более 1,25 млрд баррелей нефти от партнеров США в странах Персидского залива через Ормузский пролив. Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
2 октября Al Arabiya со ссылкой на данные Kpler и S&P Global Energy писала, что в сентябре через Ормузский пролив прошло больше судов с грузами сжиженного природного газа (СПГ), чем в любой из предыдущих месяцев после начала конфликта между США, Израилем и Ираном 28 февраля. По данным Kpler, в сентябре пролив пересекло 21 судно с СПГ против 15 в июне. S&P Global Energy зафиксировала 19 таких судов. В компании отметили, что перевозки заметно выросли во второй половине сентября. Если эта динамика сохранится в октябре, месячный объем перевозок может достичь 25% от уровня до начала конфликта.
19 сентября глава CENTCOM Брэд Купер сообщил, что ВС США помогли провезти через Ормузский пролив более 1 млрд баррелей нефти за последние несколько месяцев. По его словам, американские военные обеспечили транзит нефти из Персидского залива через пролив. За это время при их содействии через Ормуз прошли более 2000 коммерческих судов.
20 августа Axios писал, что ВС США организовали тайную перевозку миллионов баррелей нефти через Ормузский пролив без согласования с властями Ирана. По данным издания, американские военные создали судоходный коридор в южной части пролива вдоль побережья Омана.