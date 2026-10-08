CENTCOM: США помогли перевезти через Ормуз более 1,25 млрд баррелей нефти

2 октября Al Arabiya со ссылкой на данные Kpler и S&P Global Energy писала, что в сентябре через Ормузский пролив прошло больше судов с грузами сжиженного природного газа (СПГ), чем в любой из предыдущих месяцев после начала конфликта между США, Израилем и Ираном 28 февраля. По данным Kpler, в сентябре пролив пересекло 21 судно с СПГ против 15 в июне. S&P Global Energy зафиксировала 19 таких судов. В компании отметили, что перевозки заметно выросли во второй половине сентября. Если эта динамика сохранится в октябре, месячный объем перевозок может достичь 25% от уровня до начала конфликта.