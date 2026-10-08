Белый дом подтвердил встречу Уиткоффа и Кушнера с делегацией Украины 9 октября

Корреспондент Axios Барак Равид 8 октября со ссылкой на американский источник написал, что встреча пройдет в Майами. По его данным, стороны обсудят новые идеи и предложения, которые американские переговорщики начали разрабатывать с российской и украинской сторонами во время недавнего визита в регион. По его данным, в состав делегации США также войдут представители Совета национальной безопасности и Минфина страны. Украину будут представлять глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава офиса президента Кирилл Буданов.