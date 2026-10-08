Белый дом подтвердил встречу Уиткоффа и Кушнера с делегацией Украины 9 октября
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер 9 октября встретятся с представителями Киева для обсуждения нового предложения по урегулированию украинского конфликта. Об этом «РИА Новости» заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
К консультациям присоединятся советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции, а также представители Евросоюза и НАТО.
В Белом доме подчеркнули, что новое предложение является всесторонним и охватывает все аспекты конфликта. По оценке американской администрации, инициатива направлена на завершение боевых действий.
О встрече украинских переговорщиков с представителями США 9 и 10 октября сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он также призвал лидера США Дональда Трампа усилить давление на Россию. Украинское интернет-издание «Страна» сообщало, что на встрече будет обсуждаться организация трехсторонних переговоров с Россией.
Корреспондент Axios Барак Равид 8 октября со ссылкой на американский источник написал, что встреча пройдет в Майами. По его данным, стороны обсудят новые идеи и предложения, которые американские переговорщики начали разрабатывать с российской и украинской сторонами во время недавнего визита в регион. По его данным, в состав делегации США также войдут представители Совета национальной безопасности и Минфина страны. Украину будут представлять глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава офиса президента Кирилл Буданов.