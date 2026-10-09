Трамп обвинил СМИ в искажении слов о бомбардировке Сан-Диего и Лос-Анджелеса

8 октября Трамп написал, что Вашингтон не будет наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в США, если через Ормузский пролив продолжатся поставки нефти. Он отметил, что США ведут с Тегераном «продуктивные дискуссии». При этом американский президент заявил, что Иран находится, по его оценке, в «очень плохом» экономическом и военном состоянии. Американский лидер добавил, что блокада иранских портов сохранится, несмотря на паузу в ударах. Президент США до этого также говорил, что конфликт с Ираном завершится в скором времени, после чего мировые цены на нефть должны снизиться.