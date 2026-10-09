Трамп обвинил СМИ в искажении слов о бомбардировке Сан-Диего и Лос-Анджелеса
Президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в искажении его слов о возможной бомбардировке Сан-Диего и Лос-Анджелеса в контексте конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
Американский лидер заявил, что СМИ пытаются представить его слова как призыв к противнику нанести удары по американским городам. По словам президента, на самом деле он сравнивал временный рост цен на бензин с возможными последствиями получения Ираном ядерного оружия.
Он пояснил, что упоминал возможную бомбардировку двух городов как пример «большой цены» в случае обладания Ираном ядерным оружием. По словам Трампа, его высказывание было лишь сравнением между кратковременным подорожанием бензина и возможным разрушением крупных американских городов.
Трамп также сообщил, что СМИ сознательно искажают смысл его слов и создают впечатление, будто он желает ударов по Сан-Диего и Лос-Анджелесу.
6 октября Forbes писал, что президент США говорил о готовности пожертвовать Лос-Анджелесом или Сан-Диего в войне с Ираном. По словам американского лидера, Иран может «уничтожить город», не предоставив никаких доказательств того, что у страны есть оружие массового поражения или дальнобойное оружие, способное на такой удар.
8 октября Трамп написал, что Вашингтон не будет наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в США, если через Ормузский пролив продолжатся поставки нефти. Он отметил, что США ведут с Тегераном «продуктивные дискуссии». При этом американский президент заявил, что Иран находится, по его оценке, в «очень плохом» экономическом и военном состоянии. Американский лидер добавил, что блокада иранских портов сохранится, несмотря на паузу в ударах. Президент США до этого также говорил, что конфликт с Ираном завершится в скором времени, после чего мировые цены на нефть должны снизиться.