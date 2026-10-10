Каллас анонсировала крупнейший с 2022 года пакет антироссийских санкций

Каллас заявила о санкциях после разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Стороны договорились о поставке Россией более 300 000 т дизельного топлива на американский и мировой рынки. Американский лидер заявил, что еще 500 000 т будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого». Дополнительно Россия может поставить 3 млн т дизельного топлива в зависимости от состояния НПЗ.