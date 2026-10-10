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Каллас анонсировала крупнейший с 2022 года пакет антироссийских санкций

Анна Суслова

Евросоюз (ЕС) примет самый крупный пакет санкций против России на следующей неделе. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети Х.

«Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого не сделает. В понедельник министры иностранных дел ЕС намерены одобрить самый крупный пакет санкционных списков, направленный против России», – говорится в сообщении.

Каллас заявила о санкциях после разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Стороны договорились о поставке Россией более 300 000 т дизельного топлива на американский и мировой рынки. Американский лидер заявил, что еще 500 000 т будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого». Дополнительно Россия может поставить 3 млн т дизельного топлива в зависимости от состояния НПЗ.  

7 октября послы стран ЕС одобрили 22-й пакет санкций против России. В списке оказались более 1500 предприятий и физических лиц, в основном связанных с оборонной отраслью России, а также с производством товаров двойного назначения. Перечисленным лицам запретят въезд в ЕС, а все их активы на территории блока будут заморожены.

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