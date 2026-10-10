NYT: два человека погибли из-за урагана «Исайяс» в США

До этого сообщалось, что в США из-за урагана «Исайяс» без электричества остались более 860 000 человек. Больше всего случаев зафиксировано в штатах Флорида, Алабама и Джорджия. По данным национального центра по наблюдению за ураганами, «Исайяс» «рассеется к воскресенью».