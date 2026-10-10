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NYT: два человека погибли из-за урагана «Исайяс» в США

Анна Суслова

По меньшей мере два человека погибли во время урагана «Исайяс» в США, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на местные власти.

В штате Флорида женщина погибла в результате падения дерева на ее дом. Также падение дерева на жилой дом стало причиной гибели еще одного человека в штате Алабама. Дополнительной информации о погибших местные власти не предоставили.

Метеоролог национальной метеорологической службы в Мобиле (штат Алабама) Джейсон Биман сообщил, что деревья упали на несколько домов, однако масштаб причиненного ущерба пока не удалось установить. Сейчас на месте работают бригады, которые предоставят более полную оценку.

Также в Алабаме из-за погодных условий ухудшилась ситуация на дорогах, фиксируются аварии «из-за столкновения с деревьями». Информации о погибших нет.

До этого сообщалось, что в США из-за урагана «Исайяс» без электричества остались более 860 000 человек. Больше всего случаев зафиксировано в штатах Флорида, Алабама и Джорджия. По данным национального центра по наблюдению за ураганами, «Исайяс» «рассеется к воскресенью».

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