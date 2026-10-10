Силы ПВО за день уничтожили 78 украинских беспилотников над регионами РФ
За день силы ПВО сбили 78 украинских беспилотников над 10 регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
БПЛА уничтожены над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Московской областей, а также над самой столицей.
В ночь с 9 на 10 октября силы ПВО уничтожили 560 украинских беспилотников над регионами России. При этом в сторону Москвы и региона летело 403 дрона. Большая часть БПЛА была уничтожена на дальних подступах. 25 беспилотников были сбиты на подлете к Москве.
В Ростовской области в результате воздушной атаки поврежден железнодорожный мост, а движение поездов в обоих направлениях было остановлено. Также в Ростове были повреждены несколько многоквартирных домов в разных районах города. Ранения получил один мужчина. В Батайске дрон попал в незаселенную многоэтажку.
В Брянской области ВСУ также атаковали железнодорожный мост. Было нарушено железнодорожное сообщение на участке Брянск – Унеча – Гомель.