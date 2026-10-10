Силы ПВО за день уничтожили 78 украинских беспилотников над регионами РФ

В ночь с 9 на 10 октября силы ПВО уничтожили 560 украинских беспилотников над регионами России. При этом в сторону Москвы и региона летело 403 дрона. Большая часть БПЛА была уничтожена на дальних подступах. 25 беспилотников были сбиты на подлете к Москве.