Политика / Международная жизнь В Ереване задерживают протестующих против нового премьера В стране прошла конституционная реформа. Правительство возглавил бывший президент Серж Саргсян {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» 19.04.18