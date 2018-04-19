Политика / Международная жизнь

В Ереване задерживают протестующих против нового премьера

В стране прошла конституционная реформа. Правительство возглавил бывший президент Серж Саргсян

19.04.18
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