«Альтаир групп» стала кредитором Red Development

Площади в Loft 17 в Духовском переулке заложены в Локо-банке
Евгений Еазумный / Ведомости
Финансово-промышленная компания «Альтаир групп» выкупила часть долговых обязательств структур Red Development перед Промсвязьбанком, рассказал человек, близкий к одной из сторон сделки. Договор о переуступке прав требований новому кредитору подписан в конце 2016 г., следует из соглашения между «Альтаир групп» и Промсвязьбанком (с копией документа ознакомились «Ведомости»). Информацию подтвердили акционер Red Development Алексей Ковальчук, а также гендиректор и владелец «Альтаир групп» Андрей Шелудяков.