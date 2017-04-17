«Альтаир групп» стала кредитором Red Development

Финансово-промышленная компания «Альтаир групп» выкупила часть долговых обязательств структур Red Development перед Промсвязьбанком, рассказал человек, близкий к одной из сторон сделки. Договор о переуступке прав требований новому кредитору подписан в конце 2016 г., следует из соглашения между «Альтаир групп» и Промсвязьбанком (с копией документа ознакомились «Ведомости»). Информацию подтвердили акционер Red Development Алексей Ковальчук, а также гендиректор и владелец «Альтаир групп» Андрей Шелудяков.

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