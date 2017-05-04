Поставщик подал иски о банкротстве двух компаний группы "Норманн"

У «Норманна» есть задолженности и перед городскими властями.

Поставщик металлопродукции «Ариэль Металл» 27 апреля подал иски о банкротстве ООО «Норманн-Строй» и НАО «Инвестиционно-строительная группа (ИСГ) «Норманн» , следует из информации на сайте Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

В ноябре 2016 г. компания подала в арбитраж заявление о взыскании 8,2 млн руб. задолженности по договорам поставки арматуры с «Норман-Строй» и «ИСГ «Норманн». Суд 1 февраля 2017 г. вынес решение взыскать с ответчиков 6,5 млн руб.

В «Ариэль Металл» подтвердили подачу заявления о банкротстве и сообщили, что таким образом добиваются оплаты по счетам. От дополнительных комментариев в компании отказались.

Подача заявления о банкротстве часто используется юристами с целью давления на контрагентов - для скорейшей оплаты, говорит руководитель юридической службы «Норманн» Ольга Дьяченко. По ее мнению, это попытка привлечь к своему заявлению дополнительное внимание. «Мы действуем в рамках правового поля, вопрос с подрядчиком по претензиям будет урегулирован», - обещает Дьяченко.

АО «Ариэль Металл» – поставщик металлопродукции, основан 1991 г. С начала 2016 г. «Ариэль Металл», по данным сайта арбитражного суда, подал более десяти исков о банкротстве разных компаний, по некоторым из них требования признаны обоснованными. «Скорее всего, компания привыкла таким образом взыскивать долги», - комментирует управляющий партнер ООО «Юридическое бюро Фордевинд» Сергей Зимин.

С начала 2017 г. в отношении ООО «Норманн-Строй» заведено 11 гражданских дел, сумма исковых требований по ним превышает 30 млн руб. ООО «Гелиос Энерго» требует взыскать с «ИСГ «Норманн» задолженность в размере 26 млн руб., иск подан 25 января 2017 г.

У «Норманна» есть задолженности и перед городскими властями. В производстве находятся два иска от комитета имущественных отношений Петербурга о взыскании задолженности по арендной плате к ООО «Норманн-Юг» на 6,3 млн руб и 24 млн руб. А также иск о взыскании задолженности по договору аренды на 16 млн руб. к ООО «Норманн-Север». С комитетом связаться не удалось.

«Норманн» – многопрофильный строительный холдинг. Основные проекты сосредоточены в Петербурге и Ленобласти, где, по данным строительного портала КтоСтроит.ру, за 2016 г. копания сдала 77 157 кв. м жилья. В рейтинге застройщиков города и области по строящимся объектам Норманн занимает 11 место (338 290 кв. м.) по состоянию на 31 марта 2017 г. На сайте компании указано 7 строящихся проектов.