Администрация Петербурга хочет повысить ставку аренды Кузнечного рынка минимум на 25%

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Кузнечный рынок меняет управляющую компанию Евгений егоров / Ведомости

Администрация Петербурга может сдать Кузнечный рынок в аренду за 14,4 млн руб. в год, помимо этого оператору необходимо будет вложить в модернизацию объекта 295 млн руб., следует из отчета, подготовленного по заказу Фонда имущества («Ведомости» ознакомились с документом). Площадь Кузнечного рынка составляет 4489 кв. м, таким образом, арендная ставка будет 267,6 руб. за 1 кв. м в месяц (без учета НДС). На основании этой оценки Фонд имущества намерен в ноябре провести аукцион, сообщил чиновник из имущественного блока петербургской администрации. По его словам, эту цену можно назвать стартовой. Договор аренды планируется заключить на 15 лет.

Рынок находится в Кузнечном переулке, 3, недалеко от Владимирского проспекта и станции метро «Владимирская», здание построено в 1922–1927 гг.