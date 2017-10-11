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Антон Филатов
Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4426 от 11.10.2017 под заголовком: Роман Троценко достроит за Сергеем Полонским

Aeon Corporation Романа Троценко достроит за Сергеем Полонским

Инвестиции в проект «Рублевская ривьера» в Крылатском оцениваются в 7,2–9,5 млрд рублей

Структура Aeon Corporation Романа Троценко – «Аеон девелопмент» достроит жилой комплекс «Рублевская ривьера» на Рублевском шоссе, рассказали партнер компании и два риэлтора, работающих в этом районе. Вице-президент Aeon Corporation Дмитрий Старостин подтвердил наличие проекта в портфеле компании.

«Рублевскую ривьеру» изначально начинала строить Mirax Group Сергея Полонского. Еще в 2006 г. она выиграла тендер Минздрава и Росимущества на строительство реабилитационного комплекса «Центр здоровья» (37 000 кв. м) в Крылатском. На соседнем участке группе разрешалось построить жилой комплекс на 190 000 кв. м. Впрочем, в презентации Mirax Group для держателей облигаций в 2010 г. говорилось о 330 000 кв. м. Инвестиции в проект там оценивались в $537 млн.

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