Компания Бориса Ротенберга купила участок на Пулковском шоссе

Это может быть участок для нового автодрома «Формулы-1»

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Компания SMP Racing, которая приобрела участок, на 100% принадлежит Борису Ротенбергу Максим Стулов / Ведомости

АНО «Организация по развитию автоспорта «Северный морской путь «Автоспорт и гонки» приобрела 43 га земли на Пулковском шоссе близ Санкт-Петербурга за 149 млн руб. Об этом говорится на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Покупатель – юрлицо автоспортивной компании SMP Racing, которая, согласно «СПАРК-Интерфаксу», на 100% принадлежит Борису Ротенбергу.

Представитель компании подтвердил, что она «находится в стадии приобретения земельного актива», но «сделка пока не закрыта». Ответить на остальные вопросы он готов после ее завершения.