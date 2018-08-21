Структура АФК «Система» откроет первые эконом-отели на юго-западе и севере Москвы

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Структура АФК «Система» вложит 600 млн руб в отели сети Cosmos Hotels & More Евгений Разумный / Ведомости

«Бизнес-недвижимость», входящая в АФК «Система», начала строить два отеля эконом-класса сети Cosmos Hotels & More, рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Вячеслав Хван. Один отель на 162 номера, по его словам, появится на ул. Профсоюзной между ст. м. «Калужская» и «Беляево», второй с таким же номерным фондом – на Головинском шоссе рядом со ст. м. «Водный стадион». Об этих проектах также знают два консультанта, работавших с ними.

Инвестиции в строительство каждого из объектов Хван оценивает в 300 млн руб. Гостиницы, по его словам, планируется открыть в первой половине 2019 г.

До 2020 г. «Бизнес-недвижимость» собирается создать сразу две сети отелей на месте автоматических телефонных станций (АТС). Первая станет работать под брендом Cosmos Hotels & More и будет включать в себя отели эконом-класса. Проживание здесь обойдется, по словам Хвана, от 2500 руб. за сутки в выходные дни и от 3500 руб. за сутки по будням. Вторая сеть называется Cosmos Stay: там будут объекты в сегменте апарт-отелей, номера в которых будут сдаваться в том числе на длительный срок. Первый проект под брендом Cosmos Stay на 157 номеров и стоимостью около 500 млн руб. появится рядом со ст. м. «Теплый Стан». Управлять обеими сетями будет Cosmos Group, другая компания АФК «Система». Основными пользователями гостиниц будут деловые путешественники и туристы, отметил Хван.