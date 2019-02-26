Крупнейшим строителем жилья в Москве осталась ГК ПИК Сергея Гордеева

В 2018 году на нее пришлось 15% введенного жилья, а на топ-5 девелоперов – 40%

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В прошлом году в Москве было сдано в эксплуатацию 3,54 млн кв. м жилья Евгений Разумный / Ведомости

В прошлом году в Москве было сдано в эксплуатацию 3,54 млн кв. м жилья. Это на 3,5% больше, чем годом ранее; большая часть жилья введена в старых границах столицы – 2,44 млн кв. м, рассказал «Ведомостям» руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. На долю пяти крупнейших застройщиков приходится около 40% введенного жилья – 1,36 млн кв. м, следует из предоставленных ими данных.

Лидер рынка – группа компаний ПИК Сергея Гордеева – снизила ввод жилья на 15% до 566 200 кв. м. Представитель застройщика не смог уточнить, с чем это связано. В целом по стране ГК ПИК построила почти 2 млн кв. м жилья, или на 3,8% меньше по сравнению с предыдущим годом. В этом году будет очередное снижение – ПИК планирует реализовать 1,7–1,9 млн кв. м жилья, указывает представитель компании.