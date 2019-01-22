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Продажи жилья ГК ПИК превысили 200 млрд рублей в 2018 году

Продажи недвижимости крупнейшего российского девелопера ГК ПИК выросли в 2018 г. на 17% и составили 221,1 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Всего в прошлом году ПИК реализовала 1,94 млн кв. м жилья (рост на 5,6%) по средней розничной цене 108 896 руб. за 1 кв. м (рост на 5,5%). Согласно отчетности, компания вывела в продажу 13 новых проектов, в том числе и на новых рынках – Екатеринбурга и Тюмени. Общая площадь в новых корпусах (102 корпуса) составила 2,5 млн кв. м, что на 16,8% больше, чем в 2017 г. (2,14 млн кв. м).

Всего за отчетный период компания ввела в эксплуатацию 1,98 млн кв. м недвижимости, что на 3,8% меньше, чем в 2017 г. (2,059 млн кв. м).

Доля ипотечных сделок в 2018 г. составила 65% от всех продаж.

Комментируя результаты работы за 2018 г., президент ГК ПИК Сергей Гордеев отметил, что «2018 год был для компании успешным». «За счет внедрения проприетарных IT-решений по автоматизации и диджитализации мы добились значительного ускорения и оптимизации бизнес-процессов. Запущенная платформа обратной связи с клиентами позволила улучшить сервис, качество строительства и продукта», – пояснил Гордеев положительную динамику операционных показателей компании.