Новости
Недвижимость
Новости

Продажи жилья ГК ПИК превысили 200 млрд рублей в 2018 году

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Продажи недвижимости крупнейшего российского девелопера ГК ПИК выросли в 2018 г. на 17% и составили 221,1 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Всего в прошлом году ПИК реализовала 1,94 млн кв. м жилья (рост на 5,6%) по средней розничной цене 108 896 руб. за 1 кв. м (рост на 5,5%). Согласно отчетности, компания вывела в продажу 13 новых проектов, в том числе и на новых рынках – Екатеринбурга и Тюмени. Общая площадь в новых корпусах (102 корпуса) составила 2,5 млн кв. м, что на 16,8% больше, чем в 2017 г. (2,14 млн кв. м).

Всего за отчетный период компания ввела в эксплуатацию 1,98 млн кв. м недвижимости, что на 3,8% меньше, чем в 2017 г. (2,059 млн кв. м).

Доля ипотечных сделок в 2018 г. составила 65% от всех продаж.

Комментируя результаты работы за 2018 г., президент ГК ПИК Сергей Гордеев отметил, что «2018 год был для компании успешным». «За счет внедрения проприетарных IT-решений по автоматизации и диджитализации мы добились значительного ускорения и оптимизации бизнес-процессов. Запущенная платформа обратной связи с клиентами позволила улучшить сервис, качество строительства и продукта», – пояснил Гордеев положительную динамику операционных показателей компании.

Бизнес
Новости

Brand Finance назвала самые дорогие бренды мира

Ведомости
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Консалтинговая компания Brand Finance, оценивающая стоимость брендов, представила ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира. Всего в него вошло 500 брендов.

Рейтинг возглавила Amazon. За прошедший год бренд этой компании, по оценке авторов рейтинга, подорожал на 24,6%, с $150,8 млрд до $187,9 млрд. В прошлом году интернет-ритейлер впервые возглавил рейтинг Brand Finance.

Помимо Amazon, в топ-10 списка вошли еще пять технологических компаний. Бренд Apple, как и предыдущие два года, на втором месте. Его стоимость за прошедший год увеличилась незначительно — на 5%, с $146,3 млрд до $153,6 млрд, подсчитала Brand Finance. Годом ранее, по ее оценке, бренд Apple подорожал на 37%.

На третьем месте рейтинга Google. По данным Brand Finance, стоимость этого бренда выросла на 18,1%, с $120,9 млрд до $142,7 млрд. Еще в 2017 г. компания возглавляла рейтинг самых дорогх брендов мира, но с прошлого года занимает третью строчку. В топ-10 также вошли Microsoft (оценка стоимости — $119,6 млрд), Samsung ($91,3 млрд), телекоммуникационная группа AT&T ($87 млрд), Facebook ($83,2 млрд), китайская банковская группа ICBC ($79,8 млрд) и телекоммуникационная группа Verizon ($71,15 млрд), China Construction Bank ($69,7 млрд).

Из первой десятки за год выбыл бренд Walmart — компания заняла 11-ую строчку.

Из российских брендов в список вошли Сбербанк (опустился с 129-го на 139-е место), «Газпром» (поднялся с 315-го на 242-е место), «Лукойл» (поднялся с 363-го на 356-е место).

Помимо этого, Brand Finance впервые составила рейтинг самых успешных руководителей компаний. Новый рейтинг показывает, «насколько они хороши как управляющие брендами», пояснила компания. Единственным российским топ-менеджером, включенным в этот рейтинг, оказался президент Сбербанка Герман Греф. Он находится на 69 строчке рейтинга.

Самые дорогие бренды мира – 2018

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Политика
Новости

Китай выступил против экстрадиции в США дочери основателя Huawei

Ведомости
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Канада и США злоупотребляют своим правом в деле арестованного в Канаде финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин (ее слова передало Reuters).

Так она прокомментировала слова канадского посла в США, который в понедельник сообщил газете Globe and Mail, что американская сторона начала готовить запрос об экстрадиции финансового директора Huawei. По словам представителя китайского МИДа, любой независимый наблюдатель придет к выводу, что решение об экстрадиции является ошибочным. Китай требует освободить Ваньчжоу.

Ваньчжоу является не только финансовым директором Huawei, но и старшей дочерью основателя и президента компании 74-летнего миллиардера Жэнь Чжэнфэя. Она была арестована в Ванкувере по запросу Вашингтона в декабре 2018 г. по обвинению в мошенничестве с целью обойти американские санкции против Ирана. Позже ее отпустили из-под стражи под залог в $7,5 млн.

В январе этого года спецслужбы Польши также сообщили о задержании одного из директоров польского отдела Huawei, гражданина Китая Ван Вэйцзина. Его арестовали по подозрению в шпионаже в пользу китайского правительства. Huawei заявила, что предполагаемые действия Вэйцзина не имеют отношения к компании, и уволила его.

После задержания в Канаде Ваньчжоу в Китае были задержаны двое канадских граждан. Кроме того, суд КНР приговорил еще одного канадца к смертной казни за сбыт наркотиков.

Финансы
Новости

Alipay удвоит сеть приема платежей в России

Ведомости
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«Тинькофф банк» подключит свою эквайринговую сеть, состоящую из 30 000 торговых точек, к приему платежей через китайский сервис Alipay (входит в Alibaba Group), передает РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Сейчас в России платежи через Alipay принимают 25 000 торговых точек, а услуги по эквайрингу предоставляют ВТБ, «Русский стандарт», Промсвязьбанк, «МОБИ.Деньги» и Модульбанк.

Как уточнили в «Тинькофф банке», в первые три месяца банк подключит к Alipay около 5000 POS-терминалов, в последующие месяцы – еще 25 000 торговых точек.

Alipay начала работать в России в апреле 2017 г. Сервис не предоставляет услуги россиянам, его клиенты – иностранцы, в основном граждане Китая. Количество ежемесячных пользователей Alipay в России составляет около 100 000 человек, отмечает РБК. Клиент Alipay в среднем тратит во время туристической поездки в Россию несколько десятков тысяч рублей. В 2018 г. число китайских туристов в России увеличилось на 15% и составило около 1,7 млн человек.

Сейчас на территории России к Alipay подключено более 25 000 магазинов, в том числе продуктовые супермаркеты, люксовые торговые точки и универмаги, магазины duty free в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, кафе, а также сети парфюмерии и косметики.

Как пояснили в «Тинькофф банке», кредитная организация в первую очередь начнет подключать к Alipay магазины, находящиеся в местах концентрации китайских туристов. Речь идет о Москве, городах Золотого кольца, Санкт-Петербурге, Иркутске, Владивостоке и других городах Дальнего Востока.

Выбор редактора
Финансы
Новости

ЦБ в пятницу сократил покупки валюты для Минфина в два раза

Ведомости
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Центробанк в пятницу, 18 января, купил иностранную валюту для Минфина по бюджетному правилу на 7 млрд руб., следует из данных на сайте регулятора. Это был четвертый день закупок валюты после длительного перерыва, в предшествующие три дня ЦБ тратил на интервенции в два раза больше – по 15,6 млрд руб. Именно такую сумму планируется расходовать ежедневно с 15 января по 6 февраля, чтобы выполнить месячный план по закупкам валюты на 265,8 млрд руб.

ЦБ не покупал валюту для Минфина на рынке с 23 августа 2018 г. Интервенции пришлось остановить из-за ослабления рубля и возросшей волатильности. Однако бюджетное правило продолжило действовать – вместо операций на бирже Минфин стал приобретать валюту на сверхдоходы от нефти напрямую у ЦБ, а регулятор, в свою очередь, перестал продавать вырученные рубли на внутреннем рынке.

После возобновления регулярных закупок ЦБ примет решение и об отложенных – их планируется производить плавно, как минимум до 2021 г. В общей сложности ЦБ предстоит наверстать закупки на 2,1 трлн руб.

Январские закупки валюты станут минимальными начиная с апреля из-за падения цен на нефть. В связи с этим ЦБ и Минэкономразвития указывали, что возобновление операций на рынке не окажет существенного влияния на курс рубля.

Финансы
Новости

ЦБ начал санацию банка из топ-50

Ведомости
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Центробанк утвердил план санации Московского индустриального банка (МИнБ) через подконтрольный регулятору Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Об этом сообщается на сайте ЦБ. МИнБ занимает 33-е место по размеру активов среди российских банков. Его активы по состоянию на 1 января 2019 г. составляли 320,5 млрд руб., отмечается в сообщении.

МИнБ продолжит свою работу в обычном режиме, но уже под управлением ФКБС. ЦБ через фонд войдет в капитал банка. «В качестве первоочередных мер предусмотрено предоставление банку средств на поддержание ликвидности со стороны Банка России», – отмечается в сообщении.

«Решение об осуществлении мер по предупреждению банкротства было принято в связи с неспособностью банка самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми он сталкивался в последние несколько лет. Проблемы банка были вызваны главным образом его глубокой вовлеченностью в финансирование неэффективных инвестиционных проектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью», – объясняет решение ЦБ. В результате значительная часть активов банка стала неликвидной и перестала приносить доход, что привело к резкому снижению капитала.

Политика
Новости

Спасатели завершили поиск выживших после пожара на судах в Черном море

Ведомости
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Операция по поиску моряков с горящих судов в Черном море переведена из спасательной в поисковую, поскольку шансов найти живых уже нет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

«По состоянию на шесть утра операция переведена из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых», – сказал представитель ведомства. По его информации, пожар еще не потушен.

В 5.00 буксир «Меркурий» принял на борт спасенных моряков и тела погибших, которые были подняты из воды, в ближайшее время они будут доставлены в Керчь. Ночью сделать это не удалось из-за штормовой погоды.

В понедельник, 21 января, в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод России загорелись два судна – «Кандий» и «Маэстро», шедшие под флагом Танзании. По предварительным данным, на одном из кораблей произошел взрыв, после чего огонь перекинулся на другое судно. Спасатели обнаружили тела 11 погибших, 12 человек удалось спасти, еще 9 человек считаются пропавшими без вести.

Всего на судах находился 31 человек. На первом судне было 17 человек, из которых девять граждан Турции и восемь граждан Индии, на втором – 14 человек: семь граждан Турции и семь граждан Индии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Политика
Новости

CNN узнал о планах бывшего гендиректора Starbucks баллотироваться в президенты США

Ведомости
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Бывший гендиректор сети кофеен Starbucks Говард Шульц изучает возможность выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2020 г. в США в качестве независимого кандидата. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собеседников, знакомых с планами топ-менеджера.

Источник, близкий к советникам Шульца, заявил, что такая возможность изучается, но окончательное решение еще не принято. Шульц ушел из Starbucks в 2018 г. По словам собеседника телекомпании, бывший менеджер «глубоко задумался о своем будущем и о том, как он мог бы послужить своей стране».

Уже больше века на президентских выборах в США побеждают выдвиженцы республиканской или демократической партии. Лучший результат, полученный на выборах независимым кандидатом, принадлежал бизнесмену Россу Перо в 1992 г., когда он набрал 18,9%. Это был единственный случай, когда результат независимого кандидата измерялся двузначной цифрой. Четыре года спустя он получил уже около 8%.

Шульц выступает с критикой действующего президента США Дональда Трампа, но демократический фланг потенциальных кандидатов оказался переполнен еще до старта кампании, отмечает CNN. О своих президентских амбициях уже заявили конгрессмен Тулси Габбард, экс-министр жилищного строительства в администрации экс-президента США Барака Обамы Хулиан Кастро и сенатор Камала Харрис.

Как выглядит первое заведение Starbucks в Италии

Бизнес
Новости

Суд в Токио отказался освободить Карлоса Гона под залог

Ведомости
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Суд в Токио отклонил ходатайство защиты бывшего председателя совета директоров Nissan Карлоса Гона об освобождении под залог, передает Reuters. Накануне Гон заявлял о готовности сдать паспорт и носить электронный браслет, а также обещал не покидать Японию. Аналогичное ходатайство суд отклонил в середине января.

Суд не пояснил свое решение, но практика показывает, что в Японии освобождение под залог без признания вины происходит крайне редко. Гон свою вину отрицает.

Его обвиняют в занижении размера вознаграждения в отчетности для Токийской биржи и переписывании на корпорацию личных убытков. Под стражей он находится с 19 ноября. Судебное решение повышает вероятность того, что Гону предстоит ждать решения суда под арестом в течение полугода, отмечает агентство.  

Карлос Гон был гендиректором альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В ближайшее время правление Renault должно определиться с кандидатурой его преемника.

Трехразовое питание и 8 часов сна. Как отбывает арест Карлос Гон

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Политика
Новости

Американские эксперты обнаружили в КНДР тайную базу разработки баллистических ракет

Ведомости
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Эксперты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) обнаружили в КНДР ракетную базу Сино-ри, которая, по их данным, является частью предполагаемой ядерной стратегии КНДР. Об этом сообщается в докладе CSIS. База Сино-ри площадью 18 кв. км расположена в 212 км к северу от демилитаризованной зоны и входит в число 20 тайных ракетных баз, продолжающих работу, несмотря на обещания Пхеньяна свернуть ядерную программу и производство баллистических ракет, утверждают авторы доклада. 

По их данным, на базе располагаются ракеты Nodong-1 среднего радиуса действия. Эксперты предполагают, что Сино-ри играет ключевую роль в разработке баллистических ракет, способных достичь Южной Кореи, Японии и острова Гуам в западной части Тихого океана, где расположена военно-морская база США, передает Reuters. Обнаружение секретного ракетного штаба произошло через три дня после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что «с нетерпением ожидает» второго саммита для обсуждения денуклеаризации КНДР с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в конце февраля.

В ноябре 2018 г. CSIS сообщал о том, что в КНДР работает примерно 16 секретных ракетных базах. Госдепартамент тогда призвал Ким Чен Ына выполнять взятые на себя «обязательства, включая полную денуклеаризацию и ликвидацию программ баллистических ракет». Однако Трамп в тот же день заявил, что история «о том, что Северная Корея развивает ракетные базы, недостоверна». По его словам, США знают об обсуждаемых объектах. «Просто очередные фейковые новости. Я буду первым, кто сообщит вам, если дела пойдут плохо», – писал он на своей странице в Twitter.

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Бизнес
Новости

Прокуратура не нашла оснований для блокировки Ozon.ru из-за торговли лекарствами

Ведомости
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Московская прокуратура не обнаружила оснований для блокировки сайта Ozon.ru, который с октября прошлого года продает лекарства дистанционно. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию ответа надзорного ведомства на обращение Союза профессиональных фармацевтических организаций, включающего такие аптечные сети, как «Ригла», «Неофарм» и «Эркафарм». Представители сетей указывали на действующий в России законодательный запрет на продажу препаратов через интернет. Аналогичное обращение было направлено и в Роскомнадзор.

Прокуратура в своем ответе аптечным сетям пересказала объяснения, данные ей в Ozon.ru. Отпуск препаратов ООО «Интернет решения», управляющее Ozon.ru, осуществляет через аптечный пункт в Москве на основании полученной в сентябре 2018 г. лицензии. Информация о препаратах представлена на сайте в разделе «Лекарственные средства». Их доставка происходит из этого аптечного пункта курьером на основании договора между клиентом и ООО «Вестовой», которое от имени заказчика покупает лекарство и передает покупателю.

Представитель Ozon.ru Мария Заикина рассказала, что в конце 2018 г. компания получила несколько запросов, в том числе и от прокуратуры, о механике тестирования доставки лекарств. После представленных разъяснений дополнительных вопросов у надзорного ведомства не возникло.

Роскомнадзор в ответе аптечным сетям перечислил основания для внесудебного ограничения доступа к информации в интернете. В их числе есть, например, дистанционная торговля алкоголем, но не онлайн-продажи лекарств. Служба перенаправила запрос в Росздравнадзор, осуществляющий контроль в сфере здравоохранения. В ноябре 2018 г. он выносил Ozon.ru предостережение.

Аптеки остались недовольны позицией надзора. Позиция прокуратуры и Роскомнадзора дает возможность любой компании, имеющей лицензию на фармацевтическую деятельность, продавать лекарства в интернете по аналогичной схеме, отмечает гендиректор сети «Ригла» Александр Филиппов.

В союзе надеются на скорейшее принятие законопроекта о дистанционной торговле лекарствами, заявила его представитель Олеся Полянская. Разработанный Минздравом документ был принят в первом чтении в конце 2017 г. В течение всего 2018 года его принятие активно лоббировала Ассоциация компаний интернет-торговли. Она писала обращения в Госдуму и вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой включить вопрос в госпрограмму «Цифровая экономика». В декабре 2018 г. председатель профильного комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрий Морозов решил продолжить работу над законопроектом в январе 2019 г.

Выбор редактора
Политика
Новости

WSJ узнала о многолетних секретных контактах спецслужб США и КНДР

Ведомости
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Сотрудники ЦРУ США и разведывательной службы КНДР в течение последних 10 лет регулярно проводили секретные консультации, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди бывших и действующих сотрудников администрации США.

Собеседники издания рассказали, что лица, занимавшие посты заместителя директора ЦРУ, не раз посещали Пхеньян. Дважды такие поездки совершал в 2012 г. Майкл Морелл. Как минимум раз столицу КНДР посетил Эврил Хейнс. Консультации были остановлены в последние годы правления 44-го президента США Барака Обамы и возобновились после назначения Майкла Помпео на пост директора ЦРУ в январе 2017 г.

Вашингтон считал, что контакты на уровне представителей разведслужб могут быть полезнее дипломатических каналов, поясняет газета. По оценке газеты, эти переговоры позволили организовать визит Помпео в КНДР.

Секретные консультации, по данным издания, начались в 2009 г. Ключевую роль в них со стороны Вашингтона на начальном этапе играл Джозеф Детрани, который около 20 лет работал в ЦРУ. В 2012 г. эти обязанности были возложены на Морелла, позже — на Хейнс.

Первая в истории официальная встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня 2018 г. в Сингапуре.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре

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