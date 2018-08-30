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ГК ПИК вышла в безубыточность

Чистая прибыль ГК ПИК за первое полугодие 2018 г. по МСФО составила 0,3 млрд руб. против чистого убытка в размере 2,5 млрд руб. в первом полугодии 2017 г., говорится в сообщении ПИК.

Общая выручка группы выросла 139,7% и до 90,3 млрд руб (против 37,7 млрд руб. в первом полугодии 2017 г.).

Выручка от продажи недвижимости увеличилась на 146,6% до 87,1 млрд руб.

В первом полугодии компании удалось выйти на безубыточность - чистая прибыль группы составила 0,3 млрд руб. против чистого убытка в 2,5 млрд руб. в первом полугодии 2017 г.

На 30 июня 2018 г. чистый долг компании составил 15,4 млрд руб., что немного выше показателя на по итогам 2017 г. - 15 млрд руб.