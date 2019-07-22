Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4860 от 23.07.2019 под заголовком: Москва: плюс 50 млн кв. м

Москва одобрила четверть застройки по программе реновации

Программа в целом принесет Москве 50 млн кв. м жилья

С января по май 2019 г. московские власти одобрили более 20 проектов планировки по программе реновации, рассказали «Ведомостям» сотрудники мэрии, видевшие протоколы градостроительно-земельной комиссии. Реновация планируется в 119 районах Москвы во всех 12 округах, сейчас проекты подготовлены для 24 районов в 8 округах. Некоторые проекты уже прошли публичные слушания, но большую их часть еще предстоит обсудить с населением. Если не будет существенных изменений в ходе слушаний, планировка позволяет построить более 12 млн кв. м недвижимости.

В 24 районах, где подготовлены проекты планировок, по подсчетам «Ведомостей», под реновацию попало 1343 дома (всего будет снесено). Таким образом, эти районы составляют почти четверть всего жилья, которое предстоит обновить московским властям. Если пропорция, в которой власти одобряют проекты планировок, сохранится, то общая площадь вновь построенной недвижимости превысит 50 млн кв. м.

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Комментарии
Stesh
06:51 23.07.2019
А сколько километров новых дорог и парковочных пространств будет построено под это жилье? А потом нам опять поднимут плату за парковку - мол сами виноваты, понакупали машин!
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