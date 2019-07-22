Москва одобрила четверть застройки по программе реновации

Статья опубликована в № 4860 от 23.07.2019 под заголовком: Москва: плюс 50 млн кв. м

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Программа реновации увеличит площади жилых кварталов в Москве более чем на 20% TASS

С января по май 2019 г. московские власти одобрили более 20 проектов планировки по программе реновации, рассказали «Ведомостям» сотрудники мэрии, видевшие протоколы градостроительно-земельной комиссии. Реновация планируется в 119 районах Москвы во всех 12 округах, сейчас проекты подготовлены для 24 районов в 8 округах. Некоторые проекты уже прошли публичные слушания, но большую их часть еще предстоит обсудить с населением. Если не будет существенных изменений в ходе слушаний, планировка позволяет построить более 12 млн кв. м недвижимости.

В 24 районах, где подготовлены проекты планировок, по подсчетам «Ведомостей», под реновацию попало 1343 дома (всего будет снесено). Таким образом, эти районы составляют почти четверть всего жилья, которое предстоит обновить московским властям. Если пропорция, в которой власти одобряют проекты планировок, сохранится, то общая площадь вновь построенной недвижимости превысит 50 млн кв. м.