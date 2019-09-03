Группа ПИК построит жилье на Дальнем Востоке
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Группа ПИК в ближайшие дни может подписать соглашение с Министерством по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития) о коммерческом строительстве жилья в отдельных городах региона. Об этом «Ведомостям» рассказали правительственный чиновник, источник в министерстве и партнер застройщика. Речь идет не менее чем о 100 000 кв. м, говорит один из собеседников, по утверждению другого, обсуждается возведение 300 000–500 000 кв. м.
Подписание соглашения между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, ПИК и правительствами четырех субъектов Федерации обсуждается, сообщил представитель Минвостокразвития, не раскрыв подробностей. При этом он заметил, что у представителей застройщика запланированы встречи с губернаторами Приморского и Хабаровского края. Наибольший интерес у девелоперов скорее всего вызывают как раз самые крупные города Дальнего Востока – Хабаровск и Владивосток, указывает председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова. Представитель ПИК от комментариев отказался.
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