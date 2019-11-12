Доля свободных площадей в бизнес-центрах Петербурга достигла минимума за 11 лет

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Всего в Петербурге свободных офисов сейчас около 170 000 кв. м, в то время как годом ранее пустовало 240 000 кв. м Сергей Коньков / ТАСС

В Петербурге общая арендопригодная площадь качественных бизнес-центров перевалила за 2,11 млн кв. м. В III квартале продолжилось снижение уровня вакантных площадей: до 3% в классе А, до 5,8% в классе В. Такие низкие значения были 11 лет назад в докризисный 2008 год, говорят аналитики JLL. Схожие цифры у Colliers International (4,1 и 5,8% соответственно) и Maris в ассоциации с CBRE (3,6 и 6,3%). Как говорят аналитики, для нормальной рыночной ротации арендаторов уровень вакансии должен быть не менее 10%.

Всего в Петербурге свободных офисов сейчас около 170 000 кв. м, в то время как годом ранее пустовало 240 000 кв. м. Меньше и крупных блоков (от 1000 кв. м), и небольших (250–350 кв. м) помещений. «Зданий, в которых есть свободные 3000 кв. м, всего с десяток в городе, а 5000 кв. м – около пяти», – говорит Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований компании JLL. И это, по словам Дмитрия Кузнецова, замдиректора департамента офисной недвижимости Colliers International, «объекты, не относящиеся к качественному предложению». «Ситуация может измениться в 2021 г., когда рынок пополнится крупным офисным проектом «Адаманта» (в том числе МФК на 112 000 кв. м, большая часть которых – офисы). Но уже сейчас на них обращено пристальное внимание крупных арендаторов, которые, скорее всего, арендуют эти объекты задолго до их ввода в эксплуатацию», – прогнозирует Кузнецов.