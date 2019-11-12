Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4939 от 12.11.2019 под заголовком: Вчерашние новостройки – лидеры спроса

Вчерашние новостройки – лидеры спроса на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга

Введение проектного финансирования и эскроу-счетов пока никак не отразилось на спросе на готовое жилье

И такая ситуация сохранится еще 2–3 года. Спрос в сегменте подогревает только снижение ипотечных ставок. 

По данным Росреестра, в январе – октябре 2019 г. в Петербурге заключено 82 300 договоров купли-продажи и обмена на вторичном рынке, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2018 г. С января до июня покупатели были более активны и заключили 54 600 договоров купли-продажи и обмена, что на 5,4% превысило аналогичные показатели 2018 г.

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