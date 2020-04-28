ПИК стала партнером Capital Group по двум крупным проектам в Москве

ПИК стала партнером Capital Group по двум крупным проектам в МосквеВместе они построят около 850 000 кв. м жилья
Группа ПИК стала партнером Capital Group еще по двум крупным проектам, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам сделки. Речь, по их словам, идет о жилых комплексах на 446 320 кв. м в Сигнальном проезде и на 407 900 кв. м на Амурской улице. ПИК выступает fee-девелопером (управление за вознаграждение) этих проектов, подтвердили представители обеих компаний.
ПИК – крупнейший девелопер жилья в России, в 2019 г. она, по данным рейтинга Infoline Building Russia, построила более 2 млн кв. м. Выручка группы за 2019 г. составила почти 281 млрд руб. Основные акционеры ПИК – Сергей Гордеев (59,3%) и ВТБ (23,1%).
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