ПИК стала партнером Capital Group по двум крупным проектам в Москве

Группа ПИК стала партнером Capital Group еще по двум крупным проектам, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам сделки. Речь, по их словам, идет о жилых комплексах на 446 320 кв. м в Сигнальном проезде и на 407 900 кв. м на Амурской улице. ПИК выступает fee-девелопером (управление за вознаграждение) этих проектов, подтвердили представители обеих компаний.