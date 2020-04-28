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ПИК стала партнером Capital Group по двум крупным проектам в Москве

Вместе они построят около 850 000 кв. м жилья
Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

Группа ПИК стала партнером Capital Group еще по двум крупным проектам, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам сделки. Речь, по их словам, идет о жилых комплексах на 446 320 кв. м в Сигнальном проезде и на 407 900 кв. м на Амурской улице. ПИК выступает fee-девелопером (управление за вознаграждение) этих проектов, подтвердили представители обеих компаний.  

ПИК – крупнейший девелопер жилья в России, в 2019 г. она, по данным рейтинга Infoline Building Russia, построила более 2 млн кв. м. Выручка группы за 2019 г. составила почти 281 млрд руб. Основные акционеры ПИК – Сергей Гордеев (59,3%) и ВТБ (23,1%).  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных