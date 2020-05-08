Владельцы торговых центров предупредили о крахе рынка из-за нового закона

Директор департамента торговой недвижимости Accent Capital Олеся Никитенко опасается, что мерой могут воспользоваться недобросовестные арендаторы. Многие компании открывали много торговых точек для захвата рынка и увеличения выручки. А теперь они, по ее словам, будут использовать возможность отказаться от обязательств по некоторым площадкам. А арендодатели обязаны взять на себя убытки от расторжения, это могут быть как краткосрочные договоры с несетевыми операторами, так и длительные – с якорными арендаторами сроком до 10 лет.