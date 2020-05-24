Российский девелопер «Основа» начал первый проект в Испании

«Основа» выкупила участок в 0,6 га в курортной зоне Лос-Кристианос в конце 2019 г., рассказал президент группы Александр Ручьев. По его словам, компания получила разрешение на земляные работы и уже приступила к ним. Общая площадь проекта – более 5000 кв. м, он включает 18 таунхаусов на закрытой территории с бассейном.