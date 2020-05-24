Российский девелопер «Основа» начал первый проект в Испании

Российский девелопер «Основа» начал первый проект в ИспанииОн построит поселок таунхаусов на Канарах
Группа компаний «Основа» планирует построить жилой комплекс таунхаусов Puerta De Los Cristianos на о. Тенерифе на Канарских островах. Об этом сказано на сайте проекта. Партнером указана строительная компания PMK Group. Представители «Основы» и PMK Group это подтвердили. О проекте также знают два консультанта, работавших с его участниками.
«Основа» выкупила участок в 0,6 га в курортной зоне Лос-Кристианос в конце 2019 г., рассказал президент группы Александр Ручьев. По его словам, компания получила разрешение на земляные работы и уже приступила к ним. Общая площадь проекта – более 5000 кв. м, он включает 18 таунхаусов на закрытой территории с бассейном.
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