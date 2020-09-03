Группа ПИК выходит на рынок Сочи

Группа ПИК выходит на рынок СочиОна планирует застроить территорию института на берегу моря
Компания «ПИК-инвестпроект» стала владельцем ООО «Парсанг системс». По данным ЕГРЮЛа, 100% долей в этой фирме перешли структуре группы ПИК 1 сентября, но пока они остаются в залоге у предыдущих собственников общества – компаний «Фрост холдинг» и «Галс проф», которые принадлежат закрытому паевому инвестиционному фонду «Девелоперские активы» под управлением «ВТБ капитал пенсионный резерв». В этот фонд в нынешнем году были внесены активы принадлежащей группе ВТБ компании «Галс-девелопмент».
«Парсанг системс» принадлежат права на земельный участок на 12,4 га на Курортном проспекте в Сочи. На этой территории находился НИИ курортологии и физиотерапии, комплекс зданий построен в 1929 г. по проекту известного архитектора Алексея Щусева. Сейчас Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации, по данным сайта, располагается на Несебрской улице в Сочи.
В 2019 г. права на территорию бывшего института приобрел «Галс-девелопмент», сообщал РБК. По данным издания, компания планировала построить там элитный жилой комплекс. «По решению нашего акционера мы теперь сконцентрируем все свои усилия на рынках Москвы и Санкт-Петербурга, по этой причине мы отказались от развития бывшей площадки НИИ курортологии и физиотерапии», – заявлял в начале августа в интервью газете «Коммерсантъ» президент «Галс-девелопмента» Виктор Адамов. Он также говорил, что на этот участок есть несколько интересантов. Запрос в ВТБ остался без ответа, представитель группы ПИК от комментариев отказался. ПИК – крупнейший девелопер жилья в России, в 2019 г. она, по данным рейтинга Infoline Building Russia, построила более 2 млн кв. м. Выручка группы за первое полугодие 2020 г. составила 138,5 млрд руб. Основные акционеры ПИК – Сергей Гордеев (59,3%) и ВТБ (23,1%).
Рыночную стоимость территории на Курортном проспекте партнер Colliers International Владимир Сергунин оценивает в 3 млрд руб. По его словам, площадь участка позволяет построить там многофункциональный жилой комплекс с гостиницей на 300 000–350 000 кв. м, из которых 180 000–200 000 кв. м – квартиры. Инвестиции в такой проект он оценивает в 15–20 млрд руб. С учетом особенностей участка и наличия там определенных ограничений (охранная зона и исторические здания на территории) вряд ли площадь жилого комплекса будет более 62 000 кв. м, считает директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.
Сам участок находится на берегу Черного моря, главное здание санатория является памятником конструктивизма.
С Широковой согласен и гендиректор «Миэль «В Сочи» Ислам Казаков, который говорит, что экономически целесообразно на территории строить именно апартаменты высокого ценового сегмента. Вероятность того, что это будет проект эконом-класса, по его мнению, крайне мала. «Пустых участков под застройку в этом районе нет, поэтому максимум, что может сделать застройщик, – это приобрести существующее строение и либо снести его, либо реконструировать», – указывает Казаков. Он также отмечает, что в последние годы в Сочи популярна практика, когда девелоперы приобретают санатории или профилактории 50–60-х годов постройки, реконструируют их, приводят в проект крупного туроператора, а затем продают апартаменты физлицам. В качестве примера таких проектов они приводит комплексы «Моне», «Сочи апарт отель», «Лучезарный», «Адажио Ле Ронд» и т. д.
Спрос на жилье в Сочи растет и в ответ на это увеличивается предложение, в том числе за счет реконструкции старых санаториев, говорит Широкова. Впрочем, судя по данным Единой информационной системы жилищного строительства, местный рынок сравнительно небольшой – сейчас там строится всего 545 000 кв. м жилья. Для сравнения: в Краснодаре возводится 5,6 млн кв. м жилья. Общее предложение в Сочи сейчас, по словам Казакова, составляет 3000 квартир и апартаментов на первичном рынке и 19 000 аналогичных объектов – на вторичном. Что касается Курортного проспекта, то сейчас здесь продается всего 750 квартир и апартаментов в высоком ценовом сегменте. Их стоимость доходит до 300 000–400 000 руб. за 1 кв. м, а стоимость аренды – до 300 000 руб. в месяц.
Комплекс на Курортном проспекте станет первым проектом группы ПИК в Сочи. Впрочем, у нее есть уже объекты в Краснодарском крае: она строит жилые комплексы «Черноморский» и «Черноморский-2» в Новороссийске. Казаков отмечает, что в Сочи строят в основном местные и краснодарские застройщики. Из федеральных игроков тут присутствует только компания «Талан».