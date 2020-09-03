Группа ПИК выходит на рынок Сочи

Спрос на жилье в Сочи растет и в ответ на это увеличивается предложение, в том числе за счет реконструкции старых санаториев, говорит Широкова. Впрочем, судя по данным Единой информационной системы жилищного строительства, местный рынок сравнительно небольшой – сейчас там строится всего 545 000 кв. м жилья. Для сравнения: в Краснодаре возводится 5,6 млн кв. м жилья. Общее предложение в Сочи сейчас, по словам Казакова, составляет 3000 квартир и апартаментов на первичном рынке и 19 000 аналогичных объектов – на вторичном. Что касается Курортного проспекта, то сейчас здесь продается всего 750 квартир и апартаментов в высоком ценовом сегменте. Их стоимость доходит до 300 000–400 000 руб. за 1 кв. м, а стоимость аренды – до 300 000 руб. в месяц.