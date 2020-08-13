Группа ПИК построит крупный жилой квартал на западе Москвы

Там говорится, что на территории общей площадью почти 72 га планируется возвести около 600 000 кв. м жилья, 132 000 кв. м коммерческой недвижимости и 36 000 кв. м социальных объектов. В документах, подготовленных к общественному обсуждению, сказано, что в рамках проекта будет снесено около 131 000 кв. м в основном промышленных и производственных зданий. Судя по имеющейся в этих документах карте, в зону застройки попадает и торговый комплекс «Мичуринский» (27 800 кв. м). Что будет с ним, узнать не удалось.