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Группа ПИК построит крупный жилой квартал на западе Москвы

Инвестиции в него могут составить около 50 млрд рублей
Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

Крупный жилой микрорайон на 775 500 кв. м будет построен на пересечении Озерной и Никулинской улиц в Очакове-Матвеевском. Это следует из проекта планировки территории, который весной этого года выносился на общественное обсуждение, информация о нем есть на сайте «Активный гражданин».

Там говорится, что на территории общей площадью почти 72 га планируется возвести около 600 000 кв. м жилья, 132 000 кв. м коммерческой недвижимости и 36 000 кв. м социальных объектов. В документах, подготовленных к общественному обсуждению, сказано, что в рамках проекта будет снесено около 131 000 кв. м в основном промышленных и производственных зданий. Судя по имеющейся в этих документах карте, в зону застройки попадает и торговый комплекс «Мичуринский» (27 800 кв. м). Что будет с ним, узнать не удалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных