Aeon Corporation Троценко продала скоропечатню Левенсона в центре Москвы

Aeon Corporation Троценко продала скоропечатню Левенсона в центре МосквыНовый собственник может разместить там апарт-комплекс
Aeon Corporation Романа Троценко отказалась от проекта реконструкции комплекса зданий скоропечатни Левенсона, который расположен в Трехпрудном переулке в районе Патриарших прудов. Об этом «Ведомостям» рассказал один из партнеров компании. Об этом также знают консультант, который работал с этим объектом, девелопер, рассматривавший его приобретение, а также один из арендаторов здания.
По их информации, комплекс продан одному из фондов компании «Велес капитал». По данным Росреестра, скоропечатня Левенсона принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) «Центральный». Фонд с таким же названием есть и у «Велес траста» (входит в «Велес капитал»), следует из информации на его сайте. Запрос в Aeon Corporation остался без ответа. Представитель «Велес капитала» от комментариев отказался.