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Aeon Corporation Троценко продала скоропечатню Левенсона в центре Москвы

Новый собственник может разместить там апарт-комплекс
Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

Aeon Corporation Романа Троценко отказалась от проекта реконструкции комплекса зданий скоропечатни Левенсона, который расположен в Трехпрудном переулке в районе Патриарших прудов. Об этом «Ведомостям» рассказал один из партнеров компании. Об этом также знают консультант, который работал с этим объектом, девелопер, рассматривавший его приобретение, а также один из арендаторов здания.

По их информации, комплекс продан одному из фондов компании «Велес капитал». По данным Росреестра, скоропечатня Левенсона принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) «Центральный». Фонд с таким же названием есть и у «Велес траста» (входит в «Велес капитал»), следует из информации на его сайте. Запрос в Aeon Corporation остался без ответа. Представитель «Велес капитала» от комментариев отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных