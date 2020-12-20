Aeon Corporation Троценко продала скоропечатню Левенсона в центре Москвы

Aeon Corporation Романа Троценко отказалась от проекта реконструкции комплекса зданий скоропечатни Левенсона, который расположен в Трехпрудном переулке в районе Патриарших прудов. Об этом «Ведомостям» рассказал один из партнеров компании. Об этом также знают консультант, который работал с этим объектом, девелопер, рассматривавший его приобретение, а также один из арендаторов здания.