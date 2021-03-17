Польский ритейлер LPP арендует индустриальный парк на 50 000 кв. м на Новорязанском шоссе

Девелоперская компания PNK Group построит для польского ритейлера LPP индустриальный комплекс общей площадью 30 000 кв. м на территории логопарка «PNK парк Жуковский», который расположен в 19 км от МКАД на Новорязанском шоссе; эти площади компания после окончания работ возьмет в аренду. Об этом «Ведомостям» рассказали управляющий фондом «ПНК девелопмент» Дмитрий Пилевин, директор отдела логистики LPP в России Александр Самотаев, а также представитель Knight Frank (выступала консультантом сделки с обеих сторон).