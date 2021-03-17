Польский ритейлер LPP арендует индустриальный парк на 50 000 кв. м на Новорязанском шоссе

Польский ритейлер LPP арендует индустриальный парк на 50 000 кв. м на Новорязанском шоссеКрупные компании все чаще обзаводятся собственными складами
Девелоперская компания PNK Group построит для польского ритейлера LPP индустриальный комплекс общей площадью 30 000 кв. м на территории логопарка «PNK парк Жуковский», который расположен в 19 км от МКАД на Новорязанском шоссе; эти площади компания после окончания работ возьмет в аренду. Об этом «Ведомостям» рассказали управляющий фондом «ПНК девелопмент» Дмитрий Пилевин, директор отдела логистики LPP в России Александр Самотаев, а также представитель Knight Frank (выступала консультантом сделки с обеих сторон).
По их словам, комплекс планируется передать арендатору уже в этом году. В дальнейшем по согласованию сторон LPP может увеличить площадь собственных складов в «PNK парк Жуковский», тем более что возможности комплекса это позволяют.
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