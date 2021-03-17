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Польский ритейлер LPP арендует индустриальный парк на 50 000 кв. м на Новорязанском шоссе

Крупные компании все чаще обзаводятся собственными складами
Антон Филатов
«PNK парк Жуковский»

Девелоперская компания PNK Group построит для польского ритейлера LPP индустриальный комплекс общей площадью 30 000 кв. м на территории логопарка «PNK парк Жуковский», который расположен в 19 км от МКАД на Новорязанском шоссе; эти площади компания после окончания работ возьмет в аренду. Об этом «Ведомостям» рассказали управляющий фондом «ПНК девелопмент» Дмитрий Пилевин, директор отдела логистики LPP в России Александр Самотаев, а также представитель Knight Frank (выступала консультантом сделки с обеих сторон).

По их словам, комплекс планируется передать арендатору уже в этом году. В дальнейшем по согласованию сторон LPP может увеличить площадь собственных складов в «PNK парк Жуковский», тем более что возможности комплекса это позволяют.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных