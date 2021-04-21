ПИК поможет «Инграду» построить почти 1,5 млн кв. м жилья

Вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам ПИК Юрий Ильин и президент «Инграда» Антон Ежков подтвердили, что такие переговоры ведутся. На данный момент идет due diligence площадок, которые войдут в партнерство. Это, по словам Ежкова, проекты комфорт- и эконом-класса. ПИК благодаря своему опыту в этом сегменте лучше справится с такими объектами, повысив выручку от продажи недвижимости в них и существенно сократив сроки строительства, полагает он. Ежков также добавляет, что такое партнерство позволит «Инграду» перераспределить ресурсы на проекты в более дорогих сегментах.