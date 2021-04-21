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ПИК поможет «Инграду» построить почти 1,5 млн кв. м жилья

Партнерство двух девелоперов может стать одним из крупнейших на рынке недвижимости Москвы
Антон Филатов Дарья Молоткова
Максим Стулов / Ведомости

Компания ПИК, возможно, станет fee-девелопером большей части проектов компании «Инград». Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам планирующейся сделки. По их словам, предварительно стороны ведут переговоры о совместной реализации 1–1,5 млн кв. м недвижимости.

Вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам ПИК Юрий Ильин и президент «Инграда» Антон Ежков подтвердили, что такие переговоры ведутся. На данный момент идет due diligence площадок, которые войдут в партнерство. Это, по словам Ежкова, проекты комфорт- и эконом-класса. ПИК благодаря своему опыту в этом сегменте лучше справится с такими объектами, повысив выручку от продажи недвижимости в них и существенно сократив сроки строительства, полагает он. Ежков также добавляет, что такое партнерство позволит «Инграду» перераспределить ресурсы на проекты в более дорогих сегментах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных