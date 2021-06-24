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У проекта элитного комплекса Lion Gate на Цветном бульваре сменился владелец

Строить его будет брат чиновника похоронного госучреждения «Ритуал» Лев Мазараки
Дарья Молоткова Антон Филатов
Из проектной декларации Lion Gate следует, что в жилом комплексе будет всего девять квартир /liongate.realtor.ru

Строительством элитного жилого комплекса общей площадью около 9000 кв. м в Малом Сухаревском переулке на Цветном бульваре будет заниматься компания «Лайон гейт». Это следует из информации, опубликованной на сайте Единой информационной системы жилищного строительства (ее оператор – Дом.РФ). По данным «СПАРК-Интерфакса», эта фирма входит в группу компаний «Стилобат», которая принадлежит бизнесмену Льву Мазараки.

Ранее проект Lion Gate входил в портфель компании A Project Development, которая была создана братьями Аркадием и Константином Акимовыми. Последний – бывший вице-президент Сбербанка и экс-топ-менеджер «Базового элемента» и девелопера Barkli. A Project Development известна тем, что построила один из самых дорогих жилых комплексов в Москве – Noble Row на Остоженке. Там всего шесть резиденций, его отделкой и созданием интерьеров занимался американский дизайнерский дом Ralph Lauren. Среди жителей комплекса – председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов и супруга экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных