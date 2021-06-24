У проекта элитного комплекса Lion Gate на Цветном бульваре сменился владелец

Ранее проект Lion Gate входил в портфель компании A Project Development, которая была создана братьями Аркадием и Константином Акимовыми. Последний – бывший вице-президент Сбербанка и экс-топ-менеджер «Базового элемента» и девелопера Barkli. A Project Development известна тем, что построила один из самых дорогих жилых комплексов в Москве – Noble Row на Остоженке. Там всего шесть резиденций, его отделкой и созданием интерьеров занимался американский дизайнерский дом Ralph Lauren. Среди жителей комплекса – председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов и супруга экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина.