Офисы и торговые центры так и не восстановились после кризиса

Похожие данные и у JLL: она подсчитала, что в первом полугодии 2021 г. траты на покупку коммерческой недвижимости в России составили $1,67 млрд (+25% год к году), а это даже чуть больше, чем было в аналогичный период 2019 г. ($1,65 млрд). Член совета директоров JLL Микаэл Казарян отмечает также, что все сделки в этом году прошли с участием российских компаний. Иностранные игроки, хотя и проявляют интерес к отечественным активам, в этом году пока ничего не купили.