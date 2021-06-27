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Офисы и торговые центры так и не восстановились после кризиса

Инвесторы вкладывают деньги в основном в площадки под жилье
Дарья Молоткова Антон Филатов
Доля инвестиций в бизнес-центры и торговые центры в первой половине этого года составила 14 и 11% против 22 и 5% годом ранее /Максим Стулов / Ведомости

На покупку коммерческой недвижимости (офисов, торговых центров, складов, отелей и участков под застройку) в России по итогам первого полугодия 2021 г. потратили около 110 млрд руб. ($1,5 млрд), сказано в отчете консалтинговой компании Knight Frank. Это сопоставимо с показателями допандемийного периода (116 млрд руб. в первые шесть месяцев 2019 г.) и существенно больше 88 млрд руб. первого полугодия 2020 г. Отчеты о вложениях в коммерческую недвижимость в России Knight Frank публикует каждые полгода с 2009 г. При подсчете инвестиций компания использует собственные данные о сделках, а также информацию из открытых источников. В подсчетах не учитываются сделки стоимостью менее 150 млн руб. и конфиденциальные сделки, информация о которых не попадает на рынок.

Похожие данные и у JLL: она подсчитала, что в первом полугодии 2021 г. траты на покупку коммерческой недвижимости в России составили $1,67 млрд (+25% год к году), а это даже чуть больше, чем было в аналогичный период 2019 г. ($1,65 млрд). Член совета директоров JLL Микаэл Казарян отмечает также, что все сделки в этом году прошли с участием российских компаний. Иностранные игроки, хотя и проявляют интерес к отечественным активам, в этом году пока ничего не купили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных