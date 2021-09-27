Тюменский «Партнер строй» инвестирует 100 млрд рублей в малоэтажное жилье

Региональный девелопер «Партнер строй» намерен возвести около 1,1 млн кв. м малоэтажного жилья в различных регионах России, рассказал «Ведомостям» его владелец Геннадий Разницын. По его словам, речь идет как о проектах индивидуального жилищного строительства (ИЖС), таунхаусах и дуплексах, так и о 4–6-этажных домах. Компания уже приобрела под эти цели 900 га в Тюмени, Кургане, Екатеринбурге и Свердловской области, говорит Разницын. Об этом также знает руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья Кирилл Холопик. Инвестиции в реализацию этих проектов Разницын оценивает в 100 млрд руб.