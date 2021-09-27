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Тюменский «Партнер строй» инвестирует 100 млрд рублей в малоэтажное жилье

Девелоперы все чаще заявляют о новых проектах ИЖС на фоне поддержки государства
Дарья Молоткова
Спрос на малоэтажное жилье в России активно растет / Екатерина Кузьмина / Ведомости

Региональный девелопер «Партнер строй» намерен возвести около 1,1 млн кв. м малоэтажного жилья в различных регионах России, рассказал «Ведомостям» его владелец Геннадий Разницын. По его словам, речь идет как о проектах индивидуального жилищного строительства (ИЖС), таунхаусах и дуплексах, так и о 4–6-этажных домах. Компания уже приобрела под эти цели 900 га в Тюмени, Кургане, Екатеринбурге и Свердловской области, говорит Разницын. Об этом также знает руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья Кирилл Холопик. Инвестиции в реализацию этих проектов Разницын оценивает в 100 млрд руб.

«Партнер строй» входит в тюменский холдинг «Партнер», который специализируется на строительстве жилья, управлении коммерческой недвижимостью и производстве строительных материалов. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, сейчас в активной стадии у него находятся проекты на 44 000 кв. м в Тюменской и Свердловской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных