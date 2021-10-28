На «Интеко» появился новый претендент – компания Sminex

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайства пяти компаний о приобретении 100% девелопера «Интеко», следует из ее сообщения. Но три заявки, судя по всему, подали структуры Sminex. По данным «СПАРК-Интерфакса», бенефициаром ООО «Смайнэкс управление активами» и ООО «Специализированный застройщик «Второй» является основатель группы Алексей Тулупов. Еще одна фирма – ООО «Ариеф» – зарегистрирована по адресу: 3-й Обыденский переулок, д. 1. Площадку по этому адресу Sminex не так давно выкупила у группы «Онэксим» Михаила Прохорова, напоминают два консультанта, работавшие с этим проектом. Представитель Smineх от комментариев отказался.