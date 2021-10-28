Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке

На «Интеко» появился новый претендент – компания Sminex

Возможная сделка позволит ей стать одним из крупнейших игроков на рынке премиальной недвижимости
Антон Филатов Дарья Молоткова
Торги по продаже «Интеко» должны состояться 16 ноября. Начальная цена – 37,4 млрд руб. / Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайства пяти компаний о приобретении 100% девелопера «Интеко», следует из ее сообщения. Но три заявки, судя по всему, подали структуры Sminex. По данным «СПАРК-Интерфакса», бенефициаром ООО «Смайнэкс управление активами» и ООО «Специализированный застройщик «Второй» является основатель группы Алексей Тулупов. Еще одна фирма – ООО «Ариеф» – зарегистрирована по адресу: 3-й Обыденский переулок, д. 1. Площадку по этому адресу Sminex не так давно выкупила у группы «Онэксим» Михаила Прохорова, напоминают два консультанта, работавшие с этим проектом. Представитель Smineх от комментариев отказался.

Кроме нее на покупку «Интеко» также претендуют структура группы «Самолет» и ООО «Логос». Кто стоит за этой фирмой, узнать не удалось. В «СПАРК-Интерфаксе» зарегистрировано несколько десятков компаний с таким названием.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных