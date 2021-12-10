На территории завода «МиГ» может появиться жилой квартал по программе реновации«Ростех» продает 60 га на Динамо мэрии Москвы
«Ростех» отменил аукцион по продаже трех земельных участков общей площадью 57,7 га и 134 объектов недвижимости, принадлежащих самолетостроительной корпорации «МиГ», сама площадка находится рядом с Ленинградским проспектом в районе станции метро «Динамо». Это следует из информации, опубликованной на сайте компании «РТ-капитал», которая занимается реализацией непрофильных активов госкорпорации. Первым на это внимание обратил РБК. Представитель «Ростеха» эту информацию подтвердил.
По его словам, недвижимость «МиГа» будет продана правительству Москвы. Отмену аукциона он объясняет отсутствием заявок со стороны потенциальных покупателей. Несмотря на то, что формально сбор заявок должен был продолжаться до 20 декабря, госкорпорация решила продать объект единственному претенденту. Для столицы и нашей компании это лучший вариант из всех возможных, пояснил собеседник «Ведомостей». Ведомости» направили запрос в департамент городского имущества Москвы и комплекса градостроительной политики и строительства.
Источник «Ведомостей» в госкорпорации утверждает, что решение компании о выборе покупателя участка во многом связано с тем, что правительство Москвы готово выплатить всю сумму одним платежом. Правда сделка обойдется мэрии в 35 млрд руб., тогда как начальная стоимость лота составляла 40 млрд руб., говорит человек, близкий к организаторам торгов. Представитель «Ростеха» сообщил, что все средства будут выплачены до конца года. В ходе аукциона они бы поступали на счет владельца «МиГа» – Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) – траншами, так как, по условиям торгов, потенциальным покупателям предлагалась рассрочка. Деньги нужны ОАК на обслуживание своих долговых обязательств, говорит источник в госкорпорации. В ноябре глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщал, что сумма ее кредитов составляет около 250 млрд руб.
Мэрия Москвы покупает территорию «МиГа» под программу реновации, утверждают два человека, близких к организаторам торгов. Председатель совета директоров компании «Бест новострой» Ирина Доброхотова считает такое использование площадки самым разумным вариантом. Качественных участков для строительства домов под переселение жителей города из сносимых пятиэтажек не хватает, объясняет она. Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты говорили, что на месте бывшего авиастроительного завода можно построить около 1–1,5 млн кв. м недвижимости, включая жилье, объекты коммерческой недвижимости и социальной инфраструктуры. Инвестиции в такой проект они оценивали в 100 млрд руб.