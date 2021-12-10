На территории завода «МиГ» может появиться жилой квартал по программе реновации

Источник «Ведомостей» в госкорпорации утверждает, что решение компании о выборе покупателя участка во многом связано с тем, что правительство Москвы готово выплатить всю сумму одним платежом. Правда сделка обойдется мэрии в 35 млрд руб., тогда как начальная стоимость лота составляла 40 млрд руб., говорит человек, близкий к организаторам торгов. Представитель «Ростеха» сообщил, что все средства будут выплачены до конца года. В ходе аукциона они бы поступали на счет владельца «МиГа» – Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) – траншами, так как, по условиям торгов, потенциальным покупателям предлагалась рассрочка. Деньги нужны ОАК на обслуживание своих долговых обязательств, говорит источник в госкорпорации. В ноябре глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщал, что сумма ее кредитов составляет около 250 млрд руб.