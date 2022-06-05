Структура АФК «Система» полностью избавилась от западных гостиничных брендов

Сами гостиницы теперь будут работать под брендом Cosmos Smart, уточняет представитель CHG. Таким образом, все объекты компании, по его словам, теперь полностью находятся под ее управлением. Ранее она перевела под собственные бренды семь отелей Park Inn (бренд принадлежит Radisson Hotel Group) в регионах и Courtyard by Marriott рядом с Павелецким вокзалом в Москве.