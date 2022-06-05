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Структура АФК «Система» полностью избавилась от западных гостиничных брендов

Управлять ее отелями будет Cosmos Hotel Group
Дарья Молоткова
Входящая в АФК «Система» компания Cosmos Hotel Group (CHG) расторгла соглашение с гостиничным оператором Intercontinental Hotels Group (IHG), которая управляла двумя отелями – Holiday Inn Express Paveletskaya (243 номера) в Москве / IHG

Входящая в АФК «Система» компания Cosmos Hotel Group (CHG) расторгла соглашение с гостиничным оператором Intercontinental Hotels Group (IHG), которая управляла двумя отелями – Holiday Inn Express Paveletskaya (243 номера) в Москве и Holiday Inn Express Voronezh (145 номеров) в Воронеже. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель CHG. Запрос в международный офис IHG остался без ответа, но на официальном сайте компании информация об этих объектах отсутствует.

Сами гостиницы теперь будут работать под брендом Cosmos Smart, уточняет представитель CHG. Таким образом, все объекты компании, по его словам, теперь полностью находятся под ее управлением. Ранее она перевела под собственные бренды семь отелей Park Inn (бренд принадлежит Radisson Hotel Group) в регионах и Courtyard by Marriott рядом с Павелецким вокзалом в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных