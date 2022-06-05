Структура АФК «Система» полностью избавилась от западных гостиничных брендов

Структура АФК «Система» полностью избавилась от западных гостиничных брендовУправлять ее отелями будет Cosmos Hotel Group
Входящая в АФК «Система» компания Cosmos Hotel Group (CHG) расторгла соглашение с гостиничным оператором Intercontinental Hotels Group (IHG), которая управляла двумя отелями – Holiday Inn Express Paveletskaya (243 номера) в Москве и Holiday Inn Express Voronezh (145 номеров) в Воронеже. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель CHG. Запрос в международный офис IHG остался без ответа, но на официальном сайте компании информация об этих объектах отсутствует.
Сами гостиницы теперь будут работать под брендом Cosmos Smart, уточняет представитель CHG. Таким образом, все объекты компании, по его словам, теперь полностью находятся под ее управлением. Ранее она перевела под собственные бренды семь отелей Park Inn (бренд принадлежит Radisson Hotel Group) в регионах и Courtyard by Marriott рядом с Павелецким вокзалом в Москве.