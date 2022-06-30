«Ростех» продает здания конструкторского бюро «Компас» в Замоскворечье

МКБ «Компас» было создано еще в 1918 г. на базе московского радиозавода «Темп». Бюро занимается разработкой средств навигации для военно-воздушных сил и гражданской авиации России, а также аппаратуры для ракетно-космической техники и судостроения. Впрочем, судя по данным сервиса Zoon.ru, часть площадей в его корпусах сдаются в аренду различным компаниям. Там, к примеру, находится магазин одежды Rose Gold Showroom, Школа рисования и живописи на Татарской, инженерный центр «Мосмонтаж», дизайн-студия Inmyroom, фитнес-клуб Woman Workout и проч.