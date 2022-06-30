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«Ростех» продает здания конструкторского бюро «Компас» в Замоскворечье

На его месте, скорее всего, построят жилой комплекс
Антон Филатов
Объекты МКБ «Компас», расположенные в историческом районе Москвы, имеют высокий потенциал развития с точки зрения как офисной недвижимости, так и апартаментов или жилья

Компания «РТ-капитал», занимающаяся реализацией непрофильных активов госкорпорации «Ростех», выставила на торги имущество московского конструкторского бюро (МКБ) «Компас», следует из информации на ее сайте. Речь идет о правах на несколько участков общей площадью 1,3 га и 13 зданий на 26 300 кв. м на Большой Татарской улице в Замоскворечье. Аукцион запланирован на середину августа. Представитель «РТ-капитала» информацию об этом подтвердил.

МКБ «Компас» было создано еще в 1918 г. на базе московского радиозавода «Темп». Бюро занимается разработкой средств навигации для военно-воздушных сил и гражданской авиации России, а также аппаратуры для ракетно-космической техники и судостроения. Впрочем, судя по данным сервиса Zoon.ru, часть площадей в его корпусах сдаются в аренду различным компаниям. Там, к примеру, находится магазин одежды Rose Gold Showroom, Школа рисования и живописи на Татарской, инженерный центр «Мосмонтаж», дизайн-студия Inmyroom, фитнес-клуб Woman Workout и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных