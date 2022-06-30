«Ростех» продает здания конструкторского бюро «Компас» в Замоскворечье

«Ростех» продает здания конструкторского бюро «Компас» в ЗамоскворечьеНа его месте, скорее всего, построят жилой комплекс
Компания «РТ-капитал», занимающаяся реализацией непрофильных активов госкорпорации «Ростех», выставила на торги имущество московского конструкторского бюро (МКБ) «Компас», следует из информации на ее сайте. Речь идет о правах на несколько участков общей площадью 1,3 га и 13 зданий на 26 300 кв. м на Большой Татарской улице в Замоскворечье. Аукцион запланирован на середину августа. Представитель «РТ-капитала» информацию об этом подтвердил.
МКБ «Компас» было создано еще в 1918 г. на базе московского радиозавода «Темп». Бюро занимается разработкой средств навигации для военно-воздушных сил и гражданской авиации России, а также аппаратуры для ракетно-космической техники и судостроения. Впрочем, судя по данным сервиса Zoon.ru, часть площадей в его корпусах сдаются в аренду различным компаниям. Там, к примеру, находится магазин одежды Rose Gold Showroom, Школа рисования и живописи на Татарской, инженерный центр «Мосмонтаж», дизайн-студия Inmyroom, фитнес-клуб Woman Workout и проч.